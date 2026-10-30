IL COMUNE COMUNICA – ripristinata la cappella del cimitero di Santo Spirito danneggiata dagli atti vandalici dello scorso agosto

È stata ripristinata la cappella della chiesa del cimitero di Santo Spirito, danneggiata dagli atti vandalici avvenuti nella notte tra il 25 e il 26 agosto scorso. L’intervento è stato portato a termine anche in vista della commemorazione dei defunti del prossimo 2 novembre, con la volontà di restituire alla comunità un luogo di preghiera e raccoglimento particolarmente significativo dove poter tenere le tradizionali celebrazioni religiose.

L’episodio aveva suscitato sconcerto tra i residenti: ignoti avevano danneggiato l’altare e la statua della Madonna, sottraendo il tabernacolo e alcuni paramenti sacri. Le attività di ripristino hanno consentito di riparare i danni e rendere nuovamente fruibile la cappella, un luogo di culto molto caro alla comunità di Santo Spirito.

“Ci siamo adoperati perchè la cappella potesse essere sistemata prima della commemorazione dei defunti, per consentire alla comunità di tornare a frequentare questo luogo in un periodo particolarmente significativo – commenta l’assessore alla Legalità Nicola Grasso -. Ringrazio gli uffici tecnici della ripartizione Infrastrutture e opere pubbliche e del Patrimonio per l’impegno con cui si sono adoperati nel permettere in modo repentino di porre rimedio ai danni provocati dagli atti vandalici. L’attenzione alla tutela e alla cura dei luoghi pubblici, compresi quelli cimiteriali, resta una priorità. In questa direzione, l’amministrazione intende estendere gli impianti di videosorveglianza anche ai cimiteri delle ex frazioni e potenziare i sistemi già presenti nel cimitero monumentale di Bari, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e prevenire il ripetersi di episodi di vandalismo”.