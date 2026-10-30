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Agroalimentare

Agricoltura, pubblicata graduatoria del bando da 70 milioni per trasformazione e commercializzazione. Sammartino: «Valorizziamo le aziende che investono»

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Pubblicata la graduatoria definitiva del bando regionale “SRD 13 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”. Il bando, che ha una dotazione di 70 milioni di euro, punta a finanziare gli investimenti per migliorare la competitività e la sostenibilità delle aziende che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Con quest’avviso saranno finanziate 23 domande su un totale di 25 pervenute all’assessorato dell’Agricoltura.

«Vogliamo creare impresa e valorizzare le aziende che investono nell’ammodernamento dei macchinari – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino – creando valore aggiunto alla nostra economia. Questo è un bando molto atteso dai nostri produttori, sono lieto di potere annunciare che entro la fine dell’anno arriveranno i decreti di concessione e che siamo riusciti in appena quattro mesi ad arrivare alle graduatorie definitive. Aiutiamo chi trasforma, confeziona e vende le nostre eccellenze agroalimentari in tutto il mondo con misure concrete in grado di mettere le nostre aziende nelle condizioni di competere a livello internazionale».  La graduatoria è consultabile al seguente indirizzo.  

(AGENPARL)
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