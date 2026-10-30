Agenzia regionale 1141.26 Paolicelli Xylella, riduzione zona cuscinetto Giovinazzo, Bisceglie e Minervino Murge

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - *Xylella, la strategia della Regione dà risultati: zone cuscinetto ridotte
a Giovinazzo, Bisceglie e Minervino Murge. Più spazio alle imprese
vivaistiche*
*Le verifiche fitosanitarie confermano l'assenza di nuovi contagi.
Paolicelli: "Intervenire tempestivamente e monitorare con rigore significa
proteggere il territorio e restituire opportunità alle imprese"*
Ridotte da 2,5 a 1 chilometro le zone cuscinetto delle aree delimitate per
Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST53 nei territori di Giovinazzo,
Bisceglie e Minervino Murge. Il provvedimento dell'Osservatorio
fitosanitario della Regione Puglia, adottato con tre determine del 27
ottobre, è il risultato di una strategia basata sull'individuazione
tempestiva dei focolai, sull'immediata estirpazione delle piante
interessate e su un'intensa attività di sorveglianza, che non ha rilevato
ulteriori infezioni.
La riduzione delle aree delimitate restituisce condizioni ordinarie di
produzione e commercializzazione alle aziende vivaistiche che ricadono
nelle porzioni di territorio tornate indenni. Per queste imprese vengono
meno le restrizioni specifiche legate alla presenza del batterio: le piante
delle specie ospiti potranno essere commercializzate con il passaporto
fitosanitario ordinario, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
normativa.
monitoraggio del 2025 e del 2026. Complessivamente, nei tre territori sono
state campionate e analizzate 42.026 piante ospiti, tutte risultate
negative. Anche i controlli sugli insetti vettori non hanno evidenziato la
presenza del batterio nei campioni analizzati.
"Questi risultati dimostrano che una strategia fitosanitaria efficace –
dichiara l'assessore all'Agricoltura e allo Sviluppo rurale della Regione
Puglia, *Francesco Paolicelli* – può proteggere il territorio e, allo
stesso tempo, sostenere concretamente il sistema produttivo. Siamo
intervenuti con tempestività sui focolai, rafforzato i controlli e
verificato sul campo l'efficacia delle misure adottate. Oggi questo lavoro
produce un beneficio tangibile per le aziende vivaistiche, che nelle aree
tornate indenni possono riprendere la produzione e la commercializzazione
senza le precedenti restrizioni specifiche".
"Il nostro obiettivo – conclude l'assessore – è trasformare la prevenzione
in una tutela concreta per gli agricoltori, per i vivai e per l'economia
dei territori. La riduzione delle zone cuscinetto dimostra che rigore
scientifico, capacità di intervento e continuità dei controlli possono
generare risultati importanti. Adesso dobbiamo proseguire su questa strada
per arrivare, se le future verifiche lo consentiranno, alla revoca delle
intere aree delimitate. Difendere la Puglia da Xylella significa anche
evitare che le restrizioni pesino sulle imprese più a lungo di quanto sia
necessario".
*Specifica per Comuni*
*Giovinazzo*
Istituzione dell'area delimitata con determina n. 147 del 12 agosto 2025.
1 pianta infetta da X.fastidiosa sottospecie pauca ST53
La sorveglianza rafforzata svolta nei primi mesi dopo il ritrovamento ha
interessato prima le superfici entro 400 metri dalla pianta infetta e poi
la restante area delimitata.
risultate negative.
Riduzione dell'area delimitata (prima e dopo)
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*Bisceglie*
Istituzione dell'area delimitata: determina n. 113 del 23 giugno 2025,
aggiornata con determina n. 141 del 6 agosto 2025.
5 piante infette da X. fastidiosa sottospecie pauca ST53
La sorveglianza rafforzata ha interessato prima le superfici entro 400
metri dalle piante infette e successivamente la restante area delimitata.
risultate negative.
Riduzione dell'area delimitata (prima e dopo)
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*Minervino Murge*
Istituzione dell'area delimitata: determina n. 59 del 14 aprile 2025.
1 pianta infetta da X.fastidiosa sottospecie pauca ST53
La sorveglianza rafforzata ha interessato prima le superfici entro 400
metri dalle piante infette e successivamente la restante area delimitata.
risultate negative.
Riduzione dell'area delimitata (prima e dopo)
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