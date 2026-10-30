(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Gentile redazione, inviamo un comunicato relativo all'oggetto con preghiera
di pubblicazione.
Deputata e vice coordinatrice vicaria Regionale dell'Emilia-Romagna di
Forza Italia e responsabile del partito per la Romagna
MANOVRA, TASSINARI: «MENO TASSE E PIÙ ATTENZIONE A FAMIGLIE E IMPRESE:
RISULTATI CONCRETI DI FORZA ITALIA»
Dall'Irpef al sostegno agli autonomi, fino alle misure per giovani e
anziani: le priorità azzurre nella legge di Bilancio 2027.
«L'estensione dell'aliquota Irpef del 33% fino a 55 mila euro e
l'innalzamento della soglia della flat tax a 100 mila euro rappresentano
due risultati importanti dell'impegno di Forza Italia. Significano
alleggerire il carico fiscale sul ceto medio e dare maggiore respiro a
professionisti, lavoratori autonomi e piccole attività». Lo dichiara
legge di Bilancio 2027 approvato dal Consiglio dei ministri e ora atteso
all'esame del Parlamento.