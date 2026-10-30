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Agroalimentare

PRODOTTI TIPICI, DAMIANI (FI): IMPEGNO DEL PARLAMENTO PER VALORIZZARE E PROMUOVERE LE NOSTRE ECCELLENZE

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - “I prodotti tipici sono un patrimonio inestimabile che caratterizza il territorio locale e rende grande il nostro Paese all’estero. È fondamentale pertanto che in Parlamento si lavori insieme, in maniera unita, per valorizzare e promuovere le nostre specialità territoriali, portando a compimento in tempi rapidi le proposte di legge che vanno in questa direzione.  Abbiamo il dovere di raccogliere le istanze dei territori e trasformarle in iniziative concrete, anche attraverso disegni di legge capaci di sostenere le nostre eccellenze. I nostri prodotti tipici sono esempi emblematici della tradizione locale e diventati ambasciatori della Puglia in tutta Italia e anche all’estero. Dobbiamo puntare su queste ricchezze, valorizzando le peculiarità di ogni provincia e facendo rete tra istituzioni, Camere di commercio e associazioni di categoria. Promuovere i prodotti tipici significa sostenere le imprese che li realizzano, creare opportunità economiche e rafforzare l’identità dei nostri territori. Il nostro impegno è fare in modo che queste eccellenze non restino patrimonio di una singola comunità, ma diventino un valore riconosciuto e apprezzato in tutto il Paese e nel mondo”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, intervenendo in Senato al convegno “La valorizzazione delle specificità agroalimentari locali”.

(AGENPARL)
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