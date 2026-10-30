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Campania

Dl Campi Flegrei, Azione: governo si attivi per pubblicazione, non possono esserci ulteriori attese

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - “Di fronte alla difficile situazione che da tempo interessa i Campi Flegrei, le istituzioni hanno il dovere di garantire risposte concrete e tempestive. Abbiamo accolto con favore le misure annunciate dal Governo con il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 ottobre. Eppure, a oltre due settimane di distanza, il provvedimento non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Un decreto annunciato come una svolta, ma di cui cittadini, amministratori e operatori conoscono soltanto le misure illustrate dal ministro, senza poter consultare un testo ufficiale e verificare nel dettaglio risorse, procedure e tempi di attuazione. È un ritardo che preoccupa e che si aggiunge alle difficoltà di una comunità costretta a convivere quotidianamente con le conseguenze del bradisismo. Lo hanno denunciato anche i sindaci del territorio, che chiedono risposte e tempi certi per affrontare una situazione che coinvolge migliaia di famiglie. Non mettiamo in discussione l’importanza delle misure annunciate. Ma l’approvazione di un decreto non può restare confinata a una conferenza stampa. Servono atti concreti, strumenti operativi e certezze per i cittadini, le imprese e le amministrazioni locali.
Chiediamo al Governo di attivarsi al più presto perché su un tema così delicato, che riguarda la sicurezza delle persone e il futuro di un intero territorio, non possono esserci ulteriori attese. I Campi Flegrei hanno bisogno di risposte, non di altri annunci”.

Lo dichiarano in una nota, Ettore Rosato, deputato e vicesegretario di Azione, e Luigi Bosco, segretario regionale di Azione Campania.

(AGENPARL)
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