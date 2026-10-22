Comunicato Stampa 1863/2026 Programmazione regionale, Giacinti: “Risorse per i servizi e gli investimenti, avanti con il federalismo fiscale e l’autonomia

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - Programmazione regionale, Giacinti: "Risorse per i servizi e gli investimenti, avanti con il federalismo fiscale e l'autonomia"
REGIONE DEL VENETO
– Giunta Regionale –
Programmazione regionale, Giacinti: "Risorse per i servizi e gli investimenti, avanti con il federalismo fiscale e l'autonomia"
(AVN) – Venezia, 22 ottobre 2026
Lo ha sottolineato l'assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione, Filippo Giacinti, intervenendo questa mattina a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, alla riunione del Tavolo di concertazione per la programmazione generale, con la partecipazione dei rappresentanti delle principali categorie del mondo economico, imprenditoriale, associativo, sindacale, universitario e degli enti locali. Insieme all'assessore hanno partecipato all'incontro il segretario generale della Programmazione, Luca Marchesi, e il direttore della Direzione Programmazione strategica e Statistica, Idelfo Borgo.
"Il bilancio regionale deve rispondere a esigenze sempre più complesse – ha spiegato Giacinti –. Tre quarti della spesa delle Regioni sono destinati alla sanità, che deve garantire i Livelli essenziali di assistenza. A questo si aggiungono il contributo richiesto dallo Stato per il risanamento dei conti pubblici, che per il Veneto sarà di 97 milioni di euro nel 2027, e i limiti all'utilizzo degli avanzi di bilancio. Per questo, nel confronto con il Governo, le Regioni chiedono di stabilizzare il rapporto tra finanziamento sanitario e PIL, superare alcuni vincoli che limitano la gestione delle risorse e garantire certezze sulle entrate".
Tra le questioni aperte ci sono anche la revisione del regime fiscale relativo al gas naturale, le compensazioni per l'esenzione dal bollo auto prevista per il 2027 e il sostegno agli investimenti pubblici nella fase successiva al PNRR. "La conclusione del Piano – ha proseguito l'assessore – rende necessario individuare strumenti che consentano di dare continuità agli investimenti e di sostenere la crescita. È una priorità per il Veneto, che deve poter programmare le proprie risorse con certezza e rispondere alle necessità del territorio".
(PROGRAMMAZIONE – BILANCIO)
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