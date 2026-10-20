Fondi UE e agricoltura: AGEA attraverso l’App IO garantisce più trasparenza e rafforza il contrasto alle frodi sull’indebita conduzione dei terreni

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura promuove la digitalizzazione dei servizi pubblici chiamando a raccolta tutti gli agricoltori per tutelare il patrimonio fondiario e garantire la legalità nell’erogazione dei fondi europei e nazionali.
Agea rafforza il proprio impegno a tutela della legalità e della trasparenza, invitando tutti i cittadini, e in particolar modo i proprietari terrieri e gli agricoltori, a scaricare e utilizzare l’App IO. Questa iniziativa di comunicazione istituzionale si inserisce nel quadro del potenziamento dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione, intesa come lo strumento concreto al servizio di tutta la collettività per semplificare i rapporti con la PA e, soprattutto, per contrastare i fenomeni fraudolenti. Già oggi, Agea utilizza AppIO per inviare notifiche agli agricoltori sui pagamenti ricevuti.
L’obiettivo prioritario di Agea è l’attivazione di procedure di trasparenza avanzate, mirate nello specifico al contrasto della indebita conduzione di terreni. Non tutti i legittimi titolari di particelle agricole (i cosiddetti titoli di conduzione), infatti, sono agricoltori o possiedono un fascicolo aziendale. Di conseguenza, il rischio che terreni vengano inseriti illecitamente nei fascicoli di soggetti terzi per richiedere contributi europei non spettanti rappresenta una minaccia concreta che l’Agenzia intende azzerare.
Attraverso l’integrazione dei sistemi di monitoraggio di Agea con i servizi di notifica dell’App IO, tutti i proprietari di particelle agricole avranno la possibilità di ricevere comunicazioni tempestive e dirette qualora i propri terreni vengano inseriti o dichiarati all’interno di un fascicolo aziendale. Questo meccanismo di “alert” trasforma l’agricoltore in un attore centrale della vigilanza, disinnescando sul nascere i tentativi di truffa legati ai titoli di conduzione falsi o non autorizzati.
L’iniziativa rientra pienamente nel concetto di una PA moderna: offrire servizi accessibili, efficienti e sicuri che valorizzino la digitalizzazione dei servizi pubblici. L’Agenzia evidenzia come la digitalizzazionedei servizi non significa solo dematerializzare i processi amministrativi, ma rappresenta la capacità di creare un ecosistema sicuro dove la trasparenza diventa il principale scudo contro l’illegalità, proteggendo il lavoro degli agricoltori onesti e le risorse finanziarie – europee e italiane – destinate allo sviluppo del comparto agroalimentare.
È in questo senso che Agea rivolge un appello a tutti affinché l’App IO diventi uno strumento quotidiano di monitoraggio e di esercizio dei propri diritti.