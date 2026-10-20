Comunicato Stampa 1837/2026 DIGITALmeet 2026. Assessore Giacinti, “L’intelligenza Artificiale è una sfida strategica. Investire su competenze, infrastrutture e imprese per governare l’innovazione

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - – Giunta Regionale –
(AVN) – Venezia, 19 ottobre 2026
"L'intelligenza artificiale rappresenta una delle trasformazioni più significative del nostro tempo, per questo è necessario scegliere quale strategia adottare per trasformare questa rivoluzione tecnologica in crescita, competitività e nuove opportunità per il territorio. La sfida non è limitarci a subire l'innovazione, ma governarla per il futuro del nostro sistema economico e sociale".
Lo ha dichiarato Filippo Giacinti, assessore regionale al Bilancio e all'Agenda Digitale, intervenuto oggi all'Università di Padova, nell'Aula Magna del Bo, all'appuntamento DIGITALmeet 2026 dedicato al tema "AI nelle imprese: quale strategia?".
"Questi numeri – prosegue l'assessore Giacinti- ci aiutano a comprendere la portata del cambiamento, ma le opportunità non si realizzano automaticamente. Per coglierle servono una strategia chiara e un lavoro condiviso su tre direttrici: competenze diffuse, infrastrutture digitali adeguate e consapevolezza del contesto geopolitico nel quale si sviluppa questa tecnologia. Dobbiamo fare in modo che l'intelligenza artificiale diventi uno strumento accessibile e utile anche alle piccole e medie imprese: è essenziale democratizzare l'accesso all'IA, non possiamo permetterci una frattura tra grandi gruppi strutturati e le nostre piccole e medie imprese, cuore pulsante dell'economia veneta. Dobbiamo diffondere un autentico "digital mindset" che unisca automazione, sicurezza dei dati e valorizzazione del lavoro".
"Per governare le nuove sfide poste dall'intelligenza artificiale- conclude Giacinti- probabilmente non abbiamo ancora tutte le risposte, ma una cosa è certa: dobbiamo operare in modo sistemico, attraverso una stretta collaborazione tra università, centri di ricerca, istituzioni e imprese a livello veneto, in stretta sinergia con il Governo nazionale e le altre Regioni nell'ambito di un quadro europeo condiviso e di rilancio. Ringrazio dunque l'Università di Padova, la Camera di Commercio, Fondazione Comunica e tutti i partecipanti per il prezioso contributo".
(AGENDA DIGITALE)
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