AGRICOLTURA, CARETTA (FDI): CON COLTIVAITALIA AGRICOLTURA INTERESSE NAZIONALE

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “1 miliardo di euro per l’agricoltura italiana e no, non è in legge di Bilancio, sono ulteriori risorse, da oggi disponibili grazie al Coltivaitalia. Una riforma importante che raduna e riesce a incanalare in 6 assi prioritari le politiche agricole nazionali: sovranità alimentare, zootecnia, olivicoltura, giovani, ricerca e innovazione. All’agricoltura italiana serve molto di più, ma in un clima di assoluta incertezza noi intanto rispondiamo con una traccia, un solco da seguire: risorse coordinate da una visione di Paese nei prossimi 20 anni, e non interventi spot fini a se stessi. In questi due anni l’iter ha coinvolto agricoltori, associazioni, professionisti e filiere per poter assumere la forma con cui lo approviamo oggi. Ringrazio il Ministro Lollobrigida per aver mostrato non solo visione, ma sensibilità e determinazione, nel portare avanti questo provvedimento difendendone la struttura e la missione, dimostrando ancora una volta la cifra qualitativa del Governo Meloni.”
Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio