Agricoltura, Bignami (FdI): ColtivaItalia è legge, oltre un miliardo per sostenere  filiere e valorizzare eccellenze

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Con l’approvazione definitiva di ColtivaItalia, il Governo Meloni e la maggioranza confermano l’attenzione verso un settore strategico per la nostra economia, la tutela del territorio e l’identità nazionale. Oltre un miliardo di euro di investimenti per rafforzare le filiere produttive, sostenere gli allevatori, rilanciare l’olivicoltura e favorire l’imprenditoria giovanile e femminile. Particolarmente significativo il ritorno, dopo 25 anni, di un Piano olivicolo nazionale, finanziato con 300 milioni di euro. Un provvedimento che punta a rafforzare la sovranità alimentare, la competitività delle nostre imprese e la valorizzazione del Made in Italy agroalimentare. Un ringraziamento al ministro Francesco Lollobrigida e al sottosegretario Patrizio La Pietra per il lavoro svolto e per aver tradotto gli impegni assunti con il mondo agricolo in risorse e strumenti concreti”.
Lo dichiara Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.