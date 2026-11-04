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Agricoltura, Amidei (FdI): con Coltiva Italia si danno risposte strutturali al settore

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Con il ddl Coltiva Italia si danno risposte strutturali al settore agricolo, con misure sempre pronte sia pur non risolutive dei problemi che derivano da una congiuntura internazionale negativa come non si vedeva da decenni. Hanno inciso sulla nostra agricoltura anche i cambiamenti climatici, e in questo contesto, con questo provvedimento, si va decisamente ad intervenire sui costi di produzione, oltre che sul ricambio generazionale. 16,8 miliardi sono la cifra complessiva investita dal governo Meloni nell’agricoltura che rende la nostra Nazione prima in Europa per Pil, con un record nell’export che ammonta a 75 miliardi. Sono cifre inequivocabili che mostrano come il ministro Lollobrigida sia stato capace di mettere in campo misure concrete, aiutando i giovani dai 18 ai 41 anni e anche l’imprenditoria femminile. Più che Coltiva Italia mi sento dunque di dire Continua Italia perché la nostra Nazione, con questo esecutivo, ha imboccato la direzione giusta”.

Lo ha dichiarato in aula il senatore di Fratelli d’Italia Bartolomeo Amidei, componente la Commissione Agricoltura a Palazzo Madama.

(AGENPARL)
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