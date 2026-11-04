AGRICOLTURA, CERRETO (FDI): È LEGGE IL PIÙ GRANDE PROVVEDIMENTO AGRICOLO DELLA SECONDA REPUBBLICA, VINCONO L’ITALIA E LA BUONA POLITICA

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Con l’approvazione definitiva in Senato del ColtivaItalia scriviamo una pagina storica per l’agricoltura italiana. Un provvedimento epocale, il più grande intervento agricolo della Seconda Repubblica, che mette in campo oltre un miliardo di euro per rafforzare le filiere, sostenere gli allevamenti, rilanciare l’olivicoltura e dare nuove opportunità ai giovani e alle donne. Ringrazio il Governo Meloni e il ministro Francesco Lollobrigida per la visione, la determinazione e la capacità di costruire un percorso parlamentare di così alto livello. Un ringraziamento va anche alle opposizioni che hanno collaborato nelle Commissioni, contribuendo al confronto e al miglioramento del testo. Il fatto che il ColtivaItalia abbia attraversato entrambi i rami del Parlamento senza alcun voto contrario rappresenta un segnale politico fortissimo. Emerge un riconoscimento ampio del valore del lavoro svolto dal ministro e dal Governo. Oggi a guadagnarci sono l’Italia, il mondo agricolo e la buona politica, quella matura, autorevole ed elegante, capace di confrontarsi e costruire risposte condivise nel sovrano interesse nazionale. È questa la postura che vogliamo mantenere fino alla fine della legislatura e durante la prossima, con responsabilità, disponibilità al dialogo e la volontà di mettere sempre al centro gli agricoltori e la Nazione”.
Lo dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura alla Camera.