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Politica Interna

CAROTENUTO (M5S): DOPO QUELLA SU TAGLI ALLA SCUOLA ALTRA FIGURACCIA DI BIGNAMI SU POVERT?

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - ROMA, 3 NOVEMBRE 2026 – "Per la seconda volta in tre giorni Galeazzo Bignami dimostra di non saper leggere né tantomeno capire i numeri. Domenica il capogruppo di FdI alla Camera ha negato spudoratamente i tagli alla scuola previsti dalla legge di Bilancio ma a smentirlo, oltre a noi e ai sindacati, ci ha pensato la Lega, sua alleata al Governo, con Salvini che ora promette correttivi ammettendo quindi che la pesante sforbiciata a docenti e personale Ata esiste eccome. Oggi invece Bignami si traveste da esperto di lotta alla povertà, il che è già un tutto dire, per attaccare Pasquale Tridico. Ma anche stavolta prende un clamoroso abbaglio. Basta infatti confrontare i dati Istat del 2022 con quelli del 2025 per scoprire che i poveri, assoluti più relativi, sono passati da 13,8 milioni a 14,1 milioni. Una crescita frutto della guerra che il Governo Meloni ha scatenato fin dal primo giorno contro gli ultimi, i dimenticati. Fra il 2022 e il 2024, altresì, è aumentato anche il numero di lavoratori in 'nero', passato da 2,9 milioni a 3,2 milioni. Se Bignami è il massimo che la classe dirigente meloniana riesce a esprimere, non c'è da stupirsi se il Paese è ridotto in braghe di tela". Lo afferma in una nota il capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Dario Carotenuto.

(AGENPARL)
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