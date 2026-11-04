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Puglia

Agenzia nr. 1976 – Sanità, Minerva (PD) replica a Forza Italia: “Le rinunce alle cure non sono un primato da sventolare ma un diritto da restituire

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - "Il 10,4% di rinunce alle cure registrato in Puglia è un dato grave ma non è il primato nazionale che continuano a raccontare. Basterebbe leggere fino in fondo il rapporto GIMBE che citano. Il problema, però, non è soltanto un dato riportato male, è l'idea che dietro quel numero si possa costruire l'ennesima polemica politica. Noi non abbiamo alcuna intenzione di negare le difficoltà della sanità pugliese, né di sottrarci alle responsabilità che ci competono, ma vorremmo che il confronto facesse finalmente un passo avanti. Sappiamo quante persone hanno rinunciato a curarsi. Dobbiamo capire quante non sono riuscite a prenotare, quante non potevano permettersi una prestazione, quante vivono troppo lontano dai servizi. E soprattutto dobbiamo lavorare perché quelle persone possano tornare a curarsi. Su questo chiediamo anche a Forza Italia di confrontarsi nel merito, senza rinunciare al proprio ruolo di opposizione. Perché una cosa deve essere chiara, se un cittadino pugliese rinuncia a una visita ma una sconfitta per tutta la politica. E noi non siamo stati eletti per vincere le polemiche. Siamo stati eletti per provare a risolvere i problemi. Il numero che vogliamo far crescere non è quello dei comunicati contro gli avversari ma quello delle persone che tornano a potersi curare". 

(AGENPARL)
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