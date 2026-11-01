Bosnia, M.Matera (FdI): Scomparsa Laura Procacci, una vita dedicata alla solidarietà

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - "La notizia della scomparsa di Laura Procacci mi addolora profondamente. Laura era una figlia di Andria che, a soli trentadue anni, aveva scelto di mettere la propria vita al servizio degli altri, prima con la Misericordia di Canosa di Puglia e poi nel Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana. Un percorso di altissimo valore che merita rispetto e profonda riconoscenza, e che rende ancora più dolorosa questa tragica perdita. Di Laura la nostra comunità custodirà per sempre il ricordo di una giovane donna che aveva fatto della solidarietà una scelta concreta, alla quale ha dedicato fino all'ultimo energie, speranze e il proprio futuro. In questo momento di profondo lutto, il mio pensiero va ai suoi familiari, agli amici e a quanti hanno condiviso con lei l'impegno costante nel volontariato e nel servizio. Alla Croce Rossa Italiana giunga la mia più sincera e sentita vicinanza, unitamente ad un cordoglio che si estende con affetto alle famiglie di tutte le vittime dell'incidente avvenuto in Bosnia."
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