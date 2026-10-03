GRAVIANO, PEREGO (FI): “CONTRO BERLUSCONI ACCANIMENTO INGIUSTO E INACCETTABILE, VICINO A FAMIGLIA

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2026 - "Sono vicino con grande affetto a tutta la famiglia Berlusconi. Marina ha difeso suo padre per anni con determinazione, reagendo a una sequenza infinita di accuse e insinuazioni che hanno accompagnato Silvio Berlusconi fin dall'ingresso in politica. Neppure le decisioni dei tribunali e le assoluzioni sono bastate a chiudere una volta per tutte quella stagione di fango e strumentalizzazioni. E oggi, quando il Presidente non può più replicare né difendere personalmente il proprio nome, continua un accanimento che trovo profondamente ingiusto e inaccettabile. È legittimo domandarsi come sia possibile che suggestioni provenienti da ambienti criminali finiscano ancora oggi per intrecciarsi con una battaglia politica che contro Berlusconi ha assunto toni di una violenza inaudita. Ma un dato resta fermo: non è mai emersa una prova contro di lui. Capisco l'amarezza, il dolore e l'indignazione di tutta la famiglia. Silvio Berlusconi continua a vivere nell'affetto di milioni di persone che non hanno mai smesso di credere in lui". Lo dichiara Matteo Perego, sottosegretario alla Difesa e candidato di Forza Italia come Sindaco di Milano.
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