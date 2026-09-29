La Moda delle Auguste – Al MegaMuseo una conferenza tra numismatica, iconografia e storia del costume

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2026 - Aosta, martedì 29 settembre 2026
Al MegaMuseo una conferenza tra numismatica, iconografia e storia del costume
L'Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie informa che giovedì 1° ottobre alle ore 10,30 al MegaMuseo si terrà l'incontro dal titolo La moda delle Auguste. Acconciature, ritratti monetali e modelli per l'aristocrazia romana.
Nell'antica Roma anche la moda (acconciature, gioielli, abiti e immagini) poteva raccontare prestigio, identità e appartenenza. Le monete, con i loro ritratti, sono infatti uno straordinario strumento di diffusione dell'immagine imperiale e dei nuovi modelli estetici nell'aristocrazia romana.
Con l'occasione verrà presentato il progetto MonetAosta Digital Numismatic Project, ideato e sviluppato dal Dipartimento Soprintendenza beni e attività culturali in collaborazione con l'Università di Trieste al fine di pervenire alla catalogazione e allo studio di tutte le monete rinvenute negli scavi archeologici in Valle d'Aosta. Il lavoro di catalogazione si concluderà con l'inserimento nel catalogo regionale di tutte le monete del MAR e del MegaMuseo.
L'incontro sarà introdotto da Generoso Urciuoli, Responsabile di direzione del MegaMuseo, e da Alessandra Armirotti, Responsabile Settore ricerca, collezione e attività archeologiche, con approfondimento a cura di Giulio Carraro, Docente di Numismatica presso l'Università degli Studi di Trieste.
Seguirà una visita guidata gratuita del MegaMuseo.
La partecipazione all'incontro è gratuita; non è richiesta la prenotazione.
Locandina
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Struttura Patrimonio storico-artistico
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