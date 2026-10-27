L’imprenditrice pesarese succede a Roberto Cardinali alla guida del sistema confindustriale regionale.

Alessandra Baronciani è la nuova presidente di Confindustria Marche per il quadriennio 2026-2030: l’imprenditrice pesarese, CEO di Isopak Group Spa e già presidente di Confindustria Pesaro Urbino, succede a Roberto Cardinali alla guida del sistema confindustriale regionale.

L’elezione si è svolta nel corso della riunione degli organi associativi regionali, chiamati a individuare la nuova guida di Confindustria Marche per i prossimi quattro anni.

Baronciani porta alla presidenza regionale una consolidata esperienza imprenditoriale e associativa: laureata in Economia e Commercio presso l’Università Politecnica delle Marche, ha iniziato la propria attività nell’azienda di famiglia, lo Scatolificio M.B.N., per poi entrare in Isopak Adriatica. Oggi guida Isopak Group, realtà industriale specializzata nella produzione di imballaggi in polistirene espanso (EPS), con sede principale a Pesaro e stabilimenti in Italia e Polonia. Da tempo impegnata nel sistema confindustriale, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente di Confindustria Pesaro Urbino, e nel novembre 2021 è stata eletta alla guida dell’associazione territoriale, diventando la prima donna a ricoprire questo incarico.

La nuova presidente assume l’incarico in una fase particolarmente impegnativa per il sistema produttivo marchigiano, chiamato a confrontarsi con le incertezze dei mercati internazionali, i costi dell’energia e la necessità di rafforzare gli investimenti in innovazione e competenze.

“Il mio impegno sarà incontrare i colleghi delle associazioni territoriali, ascoltare le esigenze delle imprese e condividere le priorità sulle quali concentrare il nostro lavoro – dichiara Alessandra Baronciani –. Confindustria Marche continuerà a rafforzare il proprio ruolo di punto di riferimento autorevole per il sistema produttivo regionale, dando voce alle esigenze delle imprese e consolidando un dialogo concreto e costante con le istituzioni”.

“Le Marche hanno un patrimonio industriale straordinario, fatto di imprenditrici, imprenditori, lavoratrici, lavoratori e imprese che ogni giorno dimostrano capacità di adattamento, innovazione e apertura ai mercati – prosegue Baronciani –. Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la competitività del nostro sistema manifatturiero, sostenere gli investimenti e creare le condizioni per attrarre giovani, talenti e nuove opportunità di sviluppo”.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi hanno accordato e Roberto Cardinali per il lavoro svolto in questi anni – conclude Baronciani –. Affronto questa nuova responsabilità con entusiasmo, spirito di servizio e la volontà di mettere a disposizione dell’intero sistema confindustriale marchigiano l’esperienza maturata nel mondo dell’impresa e dell’associazionismo”.