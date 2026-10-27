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Politica Interna

CARO GASOLIO, FRATELLI D’ITALIA: «LA REGIONE UMBRIA ANNUNCIA 4,5 MILIONI, MA LA DELIBERA DOV’È?

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Il Governo Meloni stanzia 60 milioni e attiva misure di sostegno. In Umbria, invece, gli agricoltori aspettano ancora gli atti. E intanto aumenta la pressione fiscale.

Quattro milioni e mezzo annunciati, 30 centesimi al litro promessi, oltre 5.700 aziende interessate. Ma, a distanza di giorni, la domanda resta una: dov’è la delibera di Giunta che formalizza lo stanziamento e rende operativo il contributo regionale?

Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia chiede chiarezza: le risorse sono già disponibili oppure occorre una variazione di bilancio da sottoporre all’Assemblea legislativa, con ulteriori tempi tecnici? Gli agricoltori hanno bisogno di aiuti concreti, non di annunci destinati a restare sulla carta.

Il confronto con il Governo Meloni è evidente. A livello nazionale sono stati previsti 60 milioni di euro di contributi a fondo perduto per il gasolio agricolo, fino a 45 centesimi al litro, su oltre 120 milioni di litri, con procedure attuative già chiare. A questo si aggiunge la proroga fino al 31 dicembre 2026 del meccanismo di contenimento del prezzo del gasolio, secondo le disposizioni previste.

La Regione Umbria, invece, deve ancora chiarire tempi e modalità per trasformare i 4,5 milioni annunciati in un sostegno effettivo alle imprese.

C’è poi il tema fiscale: mentre il Governo interviene contro il caro carburanti senza introdurre, con queste misure, nuovi aumenti delle imposte a carico degli agricoltori, le scelte fiscali regionali hanno comportato un aggravio per i contribuenti interessati. Non si può promettere un aiuto con una mano e aumentare i costi con l’altra.

Fratelli d’Italia chiede quindi alla Giunta di chiarire, come già hanno fatto altre regioni, lo stato degli atti, l’eventuale necessità di una variazione di bilancio e la data effettiva di attivazione del contributo.

Gli agricoltori umbri non possono aspettare i tempi della burocrazia mentre i costi di produzione corrono e la pressione fiscale aumenta. Meno annunci, più atti. Meno tasse, più sostegno alle imprese.

Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – Assemblea legislativa dell’Umbria

Eleonora Pace

Paola Agabiti 

Matteo Giambartolomei

(AGENPARL)
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