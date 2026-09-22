La Commissione e il Gruppo BEI lanciano il Patto degli investitori istituzionali europei per aumentare gli investimenti nelle imprese tecnologiche in fase di espansione

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2026 - La Commissione europea e il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno lanciato oggi il Patto degli investitori istituzionali europei (European Institutional Investors Pact – EIIP) in occasione del TechEU Equity Summit.
Il Patto è un nuovo quadro volontario volto a convogliare una maggiore quantità di capitale istituzionale a lungo termine verso l'ecosistema tecnologico e delle imprese europee in fase di espansione (scale-up). 13 investitori istituzionali hanno già espresso l'intenzione di destinare investimenti all'ecosistema europeo dell'innovazione e delle scale-up, anche attraverso l'iniziativa European Tech Champions (ETCI) 2.0, da 15 miliardi di €, e lo Scaleup Europe Fund, da 5 miliardi di €.
L'EIIP è stato sviluppato congiuntamente dalla Commissione e dal Gruppo BEI nell'ambito della strategia dell'UE per le start-up e le scale-upv.
L'obiettivo è facilitare gli investimenti degli investitori istituzionali nei fondi europei di venture capital e di growth equity, aiutando le imprese europee ad alta crescita ad accedere ai capitali necessari per espandersi e competere a livello mondiale, mantenendo al contempo le proprie radici in Europa.
L'EIIP rientra nel più ampio impegno dell'UE volto a mobilitare una maggiore quantità di capitale istituzionale, proveniente da investitori quali banche, fondi pensione e compagnie di assicurazione, a favore della tecnologia e dell'innovazione europee. L'iniziativa mira così ad affrontare una delle principali sfide in materia di finanziamento individuate nell'ambito dell'agenda europea per la competitività.
Maggiori informazioni nel comunicato stampa congiunto online.
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Commissione europea – Rappresentanza in Italia