Giovedì 24 settembre via Polcari sarà interdetta alla sosta e al traffico veicolare

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2026 - n. 9.324
Benevento, 22
settembre – Giovedì 24 settembre,
dalle ore 7:00 fino a fine lavori, in ogni caso entro e non oltre le ore 19:00,
per consentire il posizionamento di automezzi e gru funzionali alla
realizzazione di un intervento edilizio, con occupazione di suolo pubblico
preventivamente autorizzata, presso un immobile ivi ubicato.
Colonnette saranno costantemente presidiati da personale della ditta
esecutrice, sia per garantire l'entrata e l'uscita in sicurezza dal livello
mezzi di soccorso e mezzi d'emergenza e sia per vigilare su eventuali ed
indifferibili necessità di accesso e sosta breve attraverso la viabilità