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Veneto

Nuovi collegamenti ciclabili tra Asseggiano, Zelarino e Forte Gazzera: aggiudicati i lavori per due nuove piste ciclabili

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2026 - La rete ciclabile cittadina si prepara a crescere ulteriormente grazie a due nuovi collegamenti tra Asseggiano, Zelarino e Forte Gazzera, per uno sviluppo complessivo di circa 2,7 chilometri. Sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione dei nuovi percorsi ciclopedonali, che consentiranno di mettere in comunicazione tratti della rete oggi separati e di migliorare la sicurezza degli spostamenti quotidiani nei quartieri.

"Vogliamo una città sempre più connessa, nella quale i cittadini possano scegliere di muoversi in bicicletta contando su itinerari sicuri, continui e soprattutto funzionali alle esigenze di tutti i giorni – dichiara l'assessore alle Stretegie della mobilità, Maika Canton – Il valore di questi interventi sta proprio nella possibilità di collegare i quartieri attraverso percorsi realmente utili, che permettano di raggiungere più facilmente i servizi, i centri abitati e i luoghi della vita quotidiana. Allo stesso tempo, muoversi in bicicletta significa anche avere l'opportunità di conoscere e riscoprire il nostro territorio, attraversando luoghi che custodiscono la storia della città, come Forte Gazzera".

"Continueremo a investire su questo tipo di infrastrutture – aggiunge l'assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Brunello – le piste ciclabili cittadine sono molto utilizzate e puntiamo nei prossimi anni non solo a sviluppare ulteriormente la rete, ma anche a intervenire con manutenzioni ordinarie e straordinarie ogni volta che ci sarà la necessità".

L'opera si inserisce nel programma di ampliamento e completamento della rete ciclabile comunale, che ha già superato i 200 chilometri di estensione. L'obiettivo è rafforzare progressivamente le connessioni tra i quartieri della terraferma, valorizzando i tracciati già realizzati e completando i collegamenti mancanti.

Venezia, 27 ottobre 2026

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(AGENPARL)
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