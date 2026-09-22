Emergenza meteo novembre 2023: rimborsate al Comune di Pistoia le spese sostenute per i primi interventi

Sono state rimborsate al Comune di Pistoia le spese sostenute per fronteggiare l'emergenza causata dagli eventi meteorologici estremi che hanno colpito il territorio nel novembre 2023.

Come molti altri Comuni toscani, anche Pistoia è stata interessata da eventi meteo particolarmente intensi, che hanno provocato allagamenti diffusi in diverse zone della città causando danni ad abitazioni private, attività agricole e immobili.

Il 3 novembre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. A seguito della successiva ordinanza del capo del dipartimento della Protezione civile (n. 1037 del 5 novembre 2023), i Comuni colpiti hanno potuto accedere a contributi economici destinati a sostenere i primi interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, nonché al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture.

Per far fronte alle necessità più immediate, il Comune di Pistoia ha attivato una serie di interventi urgenti, tra cui l'acquisto di sacchi di sabbia e di materiali per il pompaggio delle acque piovane che avevano interessato immobili pubblici e privati. La spesa complessivamente sostenuta per tali interventi è stata di 3.034 euro ed è stata interamente rimborsata dalla Regione Toscana il 16 novembre 2024.

Le risorse rientrano nel quadro dei finanziamenti collegati al Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, concesso a seguito della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2024 (modificata dalla decisione di esecuzione 1235 del 4 marzo 2026).

Il Comune di Pistoia conferma così l'avvenuto utilizzo delle risorse per gli interventi di prima emergenza previsti dalla normativa europea, a seguito degli eventi meteorologici che nel novembre 2023 hanno interessato il territorio comunale.