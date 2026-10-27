[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 728 (Serripola abbraccia il ricordo del cardinale Edoardo Menichelli con una targa commemorativa nel primo anniversario della scomparsa) + foto

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - OTTOBRE 2026
SERRIPOLA ABBRACCIA IL RICORDO DEL CARDINALE EDOARDO MENICHELLI:
SCOPERTA UNA TARGA COMMEMORATIVA NEL PRIMO ANNIVERSARIO SCOMPARSA
"Sei stato investito dei più alti ministeri sacerdotali, ma non hai mai
dimenticato le tue origini. Presbitero, vice parroco, vescovo,
arcivescovo, cardinale. Sei sempre tornato tra la tua gente dove ti sei
messo a servizio degli altri. Il tuo esempio è il nostro modello".
Sono queste le parole incise sulla targa commemorativa dedicata al
cardinale Edoardo Menichelli, da tutti i suoi concittadini conosciuto
molto più umanamente ed affettuosamente come "Don Edoardo",inaugurata
anniversario della sua scomparsa.
La comunità settempedana si è cosìriunitanella frazionedi Serripola,
dove Menichelli era nato il 14 ottobre 1939, per scoprire una targa
commemorativa posta sulla facciata della piccola chiesa della frazione
ad imperituramemoria collettiva.
Organizzata dalla Comunanza agraria di Serripola e Tabbiano, la
commemorazione ha registrato una straordinaria partecipazione. Il
momento centrale si è tenuto con la celebrazione eucaristica presieduta
da don Aldo Romagnoli. A testimoniare l'affetto e la vicinanza delle
istituzioni locali era presente anche il sindaco della Città di San
Severino Marche, Rosa Piermattei, insieme all'assessore alla Cultura,
Vanna Bianconi.
La lapide ha inteso essere non soltanto un ricordo ma una testimonianza
viva dei valori che hanno guidato l'intero percorso umano e sacerdotale
di don Edoardo: la semplicità, la costante vicinanza alle persone, la
totale disponibilità verso gli ultimi e il profondo attaccamento alla
propria comunità d'origine.
Un"prete tra la gente" che, ordinato sacerdote il 3 luglio 1965, ha
attraversato decenni di servizio ecclesiale di altissimo profilo. Dopo
gli anni trascorsi a Roma come funzionario del Supremo Tribunale della