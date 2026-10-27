(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - La presentazione del Rapporto sulla legislazione 👉 alle 15 di oggi nella sede del Consiglio regionale del Lazio. Introduce la Vicepresidente della Camera, Anna Ascani
Diretta qui: https://www.parlamentiregionali.it/presentazione-rapporto-sulla-legislazione-2026-roma-27-ottobre-2026/.
(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - La presentazione del Rapporto sulla legislazione 👉 alle 15 di oggi nella sede del Consiglio regionale del Lazio. Introduce la Vicepresidente della Camera, Anna Ascani