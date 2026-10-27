CS – Vietri sul Mare, al via i lavori per il parcheggio multipiano di via Vessicchio. Il sindaco De Simone: «Giornata storica per mobilità di Vietri e della Costiera Amalfitana»

*Comunicato Stampa*

Vessicchio*

*Il sindaco De Simone: «Giornata storica per la mobilità di Vietri e della

Costiera Amalfitana»*

Si è tenuta questa mattina la posa della prima pietra dei lavori di

adiacente la sede dell'Istituto Comprensivo di Vietri sul Mare,

infrastruttura che influirà non poco sul sistema di mobilità a Vietri e

destinata a cambiare in meglio la vivibilità del capoluogo e delle sue

frazioni.

nasceranno oltre 200 posti auto a rotazione, 25 stalli, 87 box e 45 posti

moto, tutti raggiungibili da una rampa con una rotatoria d'ingresso. A

seguire verrà realizzato anche il parcheggio nei pressi dell'uscita

autostradale che prevede altri 109 posti auto a rotazione e 10 posti per

autobus turistici. Un'infrastruttura che consentirà, anche grazie alla

presenza vicina della stazione ferroviaria Vietri sul Mare – Amalfi, di

offrire nel tempo un efficace sistema di scambio intermodale di mobilità.

Per il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone si tratta di una

giornata storica: «Finalmente, dopo oltre 15 anni, partiamo con i lavori

del parcheggio multipiano presso le scuole medie Pinto. È un'opera

importante, strategica, che guarda al futuro del territorio. Ci vorrà del

tempo, sicuramente, per finire e realizzare almeno tre anni, ma questo

significherà portare economia sul territorio ma soprattutto dare una

risposta concreta ai cittadini, a coloro che vivono a Vietri e che hanno

difficoltà a trovare posto auto. La nostra intenzione, come

amministrazione, sarà chiudere le strade cittadine ai non residenti e di

rendere Vietri capoluogo e la Marina zona a traffico limitato solo per i

residenti. Chi verrà a Vietri a godersi il mare troverà posto con i nuovi

parcheggi ma non intaserà più la frazione Marina. Questo è qualcosa che in

cui l'amministrazione ha creduto, crede e continueremo a portare avanti e

sicuramente porteremo a termine».

Anche il vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici Angela Infante indica

gli obiettivi dell'amministrazione: «Non è solo un parcheggio è una visione

di un paese più moderno. Per troppo tempo Vietri ha sofferto l'emergenza

sosta. Oggi diamo una risposta concreta ai nostri residenti, ai nostri

commercianti e alle migliaia di turisti che scelgono ogni anno di visitare

il paese della ceramica. Un'opera che renderà Vietri più moderna, vivibile

e accessibile, nel pieno rispetto del piano di mobilità sostenibile della

Costiera Amalfitana».

I lavori sono realizzati dalla Cincotti Costruzioni per conto della Vietri

Parking, società concessionaria. «Desidero ringraziare tutti, innanzitutto

il sindaco e tutta l'amministrazione che ci hanno sempre accompagnato,

anni. – ha dichiarato Alfredo Cincotti – Vi assicuro che sotto il profilo

amministrativo e autorizzativo un'opera di questo genere, soprattutto in

questo contesto territoriale, non è un percorso semplice da intraprendere e

da ultimare con successo. E che come avete potuto vedere, oggi abbiamo

finalmente dato abbiamo dato l'inizio ai lavori. Per entrambi i lotti ci

vorranno circa 800 giorni che ci consentiranno di realizzare circa 350

posti auto a rotazione con 87 box auto in vendita per i residenti e 16

posti auto sempre in vendita a disposizione sia dei residenti che dei non

residenti. Il secondo lotto, invece, quello in prossimità dello svincolo

autostradale, oltre ai previsti 109 posti auto a rotazione, fungerà da

infrastruttura di interscambio con la realizzazione di circa 10 posti per

autobus».

*PER I MEDIA: immagini video ed interviste sono scaricabili per il libero

uso a questo link:

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