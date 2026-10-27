CS – Vietri sul Mare, al via i lavori per il parcheggio multipiano di via Vessicchio. Il sindaco De Simone: «Giornata storica per mobilità di Vietri e della Costiera Amalfitana»

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - *Comunicato Stampa*
Vessicchio*
*Il sindaco De Simone: «Giornata storica per la mobilità di Vietri e della
Costiera Amalfitana»*
Si è tenuta questa mattina la posa della prima pietra dei lavori di
adiacente la sede dell'Istituto Comprensivo di Vietri sul Mare,
infrastruttura che influirà non poco sul sistema di mobilità a Vietri e
destinata a cambiare in meglio la vivibilità del capoluogo e delle sue
frazioni.
nasceranno oltre 200 posti auto a rotazione, 25 stalli, 87 box e 45 posti
moto, tutti raggiungibili da una rampa con una rotatoria d'ingresso. A
seguire verrà realizzato anche il parcheggio nei pressi dell'uscita
autostradale che prevede altri 109 posti auto a rotazione e 10 posti per
autobus turistici. Un'infrastruttura che consentirà, anche grazie alla
presenza vicina della stazione ferroviaria Vietri sul Mare – Amalfi, di
offrire nel tempo un efficace sistema di scambio intermodale di mobilità.
Per il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone si tratta di una
giornata storica: «Finalmente, dopo oltre 15 anni, partiamo con i lavori
del parcheggio multipiano presso le scuole medie Pinto. È un'opera
importante, strategica, che guarda al futuro del territorio. Ci vorrà del
tempo, sicuramente, per finire e realizzare almeno tre anni, ma questo
significherà portare economia sul territorio ma soprattutto dare una
risposta concreta ai cittadini, a coloro che vivono a Vietri e che hanno
difficoltà a trovare posto auto. La nostra intenzione, come
amministrazione, sarà chiudere le strade cittadine ai non residenti e di
rendere Vietri capoluogo e la Marina zona a traffico limitato solo per i
residenti. Chi verrà a Vietri a godersi il mare troverà posto con i nuovi
parcheggi ma non intaserà più la frazione Marina. Questo è qualcosa che in
cui l'amministrazione ha creduto, crede e continueremo a portare avanti e
sicuramente porteremo a termine».
Anche il vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici Angela Infante indica
gli obiettivi dell'amministrazione: «Non è solo un parcheggio è una visione
di un paese più moderno. Per troppo tempo Vietri ha sofferto l'emergenza
sosta. Oggi diamo una risposta concreta ai nostri residenti, ai nostri
commercianti e alle migliaia di turisti che scelgono ogni anno di visitare
il paese della ceramica. Un'opera che renderà Vietri più moderna, vivibile
e accessibile, nel pieno rispetto del piano di mobilità sostenibile della
Costiera Amalfitana».
I lavori sono realizzati dalla Cincotti Costruzioni per conto della Vietri
Parking, società concessionaria. «Desidero ringraziare tutti, innanzitutto
il sindaco e tutta l'amministrazione che ci hanno sempre accompagnato,
anni. – ha dichiarato Alfredo Cincotti – Vi assicuro che sotto il profilo
amministrativo e autorizzativo un'opera di questo genere, soprattutto in
questo contesto territoriale, non è un percorso semplice da intraprendere e
da ultimare con successo. E che come avete potuto vedere, oggi abbiamo
finalmente dato abbiamo dato l'inizio ai lavori. Per entrambi i lotti ci
vorranno circa 800 giorni che ci consentiranno di realizzare circa 350
posti auto a rotazione con 87 box auto in vendita per i residenti e 16
posti auto sempre in vendita a disposizione sia dei residenti che dei non
residenti. Il secondo lotto, invece, quello in prossimità dello svincolo
autostradale, oltre ai previsti 109 posti auto a rotazione, fungerà da
infrastruttura di interscambio con la realizzazione di circa 10 posti per
autobus».
*PER I MEDIA: immagini video ed interviste sono scaricabili per il libero
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