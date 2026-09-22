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Europa - UE

Accordo sostanziale sull’intesa commerciale UE-Filippine

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2026 - Oggi l'UE e le Filippine hanno raggiunto un accordo sostanziale nei negoziati per un accordo di libero scambio (ALS), destinato a rafforzare i legami economici tra l'UE e un altro partner strategico e in rapida crescita nel Sud-est asiatico.
Maroš Šefčovič, Commissario per il Commercio e la sicurezza Economica, e Maria Cristina Aldeguer-Roque, Segretaria al Commercio e all'Industria delle Filippine, hanno annunciato la conclusione sostanziale a seguito della loro videochiamata, avviando l'accordo verso la sua conclusione definitiva nei prossimi mesi.
Questo accordo sbloccherà flussi commerciali e di investimento più forti, migliorando le condizioni per esportatori, fornitori di servizi e investitori da entrambe le parti – rafforzando l'impegno strategico dell'UE con un partner che condivide gli stessi valori nella regione indo-pacifica.
In un momento in cui entrambe le parti stanno lavorando per diversificare le proprie relazioni economiche, l'accordo aiuterà anche a costruire partenariati affidabili, regole commerciali stabili e prevedibili e catene di approvvigionamento resilienti.
Maggiori informazioni sono disponibili online ai seguenti link:

* Comunicato stampa;
* Dichiarazione stampa congiunta del Commissario Šefčovič e della Segretaria Roque;
È possibile seguire ora in diretta il punto stampa del Commissario Šefčovič su EBS.

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Commissione europea – Rappresentanza in Italia

(AGENPARL)
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