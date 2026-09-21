MONDIALI CICLISMO – ARGENTO DI GANNA NELLA CRONO. LONGO BORGHINI SFIORA IL PODIO

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2026 - MONDIALI CICLISMO – FILIPPO GANNA ARGENTO NELLA CRONOELISA LONGO BORGHINI SFIORA IL PODIO
MONTRÉAL (CAN) – L'Italia del pedale esordisce al Mondiale di ciclismo a Montréal con una medaglia d'argento e due piazzamenti nella top 10. Filippo Ganna conquista il secondo posto alle spalle di Remco Evenepoel, che si conferma campione del mondo per la quarta volta consecutiva. Nella prova femminile Elisa Longo Borghini sfiora il podio, chiudendo quarta a meno di cinque secondi dal bronzo, mentre Vittoria Guazzini entra nella top ten con il decimo posto.
LONGO BORGHINI QUARTA, GUAZZINI DECIMA
Finiscono la loro gara con il sorriso delle due protagoniste azzurre, entrambe soddisfatte delle prestazioni. Particolarmente brillante quella della piemontese, che aveva approcciato la prova contro il tempo con uno sguardo rivolto soprattutto alla gara in linea di domenica prossima. Il quarto posto finale, a una manciata di secondi dal podio, regala ottimismo: "Sinceramente pensavo di essere attorno al decimo posto – ha commentato l'azzurra – non credevo proprio di sfiorare una medaglia. Questa è la miglior crono della mia vita e apre scenari futuri interessanti anche in questo esercizio".
La campionessa di Ornavasso termina la prova a 50"30 dalla favorita della vigilia e confermata campionessa del mondo Marlen Reusser, ad appena 4"76 dal bronzo della tedesca Franziska Koch e a poco più di dieci secondi dall'argento della britannica Zoe Bäckstedt. Longo Borghini transita quarta al primo intermedio, scivola al quinto posto ai 21,9 km e resta quinta anche ai 29,8 km. Nel tratto conclusivo cambia passo: percorre gli ultimi 9,4 km in 12'36"89, secondo miglior tempo di settore, recuperando la quarta posizione e avvicinandosi sensibilmente al podio.
"Voglio ringraziare Dario Cioni, che dall'ammiraglia mi ha consigliato le scelte migliori", ha dichiarato ai microfoni della RAI. Un ringraziamento esteso anche al CT Marco Villa, appena scesa dalla bici e ancora incredula per il risultato.
Sorridente anche Vittoria Guazzini, decima in 52'29"81, a 2'05"37 da Reusser. Settima al primo rilevamento, passa ottava ai 21,9 km e nona ai 29,8, chiudendo poi al decimo posto. "Sono contenta di essermi provata anche in una situazione come questa, quando sei consapevole di non essere nella condizione migliore, ma devi comunque dare il massimo. Il decimo posto, da questo punto di vista, è un risultato che accetto volentieri".