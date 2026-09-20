GOLF – LET: Fanali 2ª in Spagna. Nel DP World Tour Celli 6°, Migliozzi 10°

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2026 - *LET: Alessandra Fanali seconda nel La Sella Open in Spagna*
*DP World Tour: BMW PGA Championship a Spaun, 6° Celli, 10° Migliozzi*
Alessandra Fanali, dopo una grande prestazione, ha concluso al secondo
il La Sella Open, torneo del Ladies European Tour che ha anticipato di una
settimana il Buccellati Ladies Italian Open (Golf Club Milano, 25-27
Sul percorso del La Sella Golf Resort (par 72), situato nel Parco Naturale
del Montgó a Jesús Pobre-Dénia, nei pressi di Alicante in Spagna, in un
evento avversato dal maltempo e ridotto da 72 a 54 buche, la vincitrice, in
vetta dopo tre turni con quattro colpi di margine sulle prime inseguitrici,
è stata messa sotto pressione dall'azzurra e dalla Hewson, indietro di una
lunghezza, con un birdie di entrambe sull'ultima buca per forzarla al
playoff. Eventualità che è sembrata possibile quando la Heath ha mancato il
green con il secondo colpo, ma con un gran recupero e un putt non semplice
per il birdie la 24enne inglese, proette dal 2024, ha colto il primo
successo sul circuito alla 17ª presenza, dopo numerosi piazzamenti a metà
classifica e una sola top ten. Per lei un 73 (+1) a chiudere con due birdie
e tre bogey, per la Fanali un 68 (-4, con cinque birdie e un bogey) e per
la Hewson un 70 (-2) con tre birdie e un bogey.
Al quarto posto con 209 (-7) la svedese Kajsa Arwefjall, al quinto con 210
(-6) la slovena Pia Babnik e la tedesca Helen Briem e al settimo con 211
(-5) la ceca Tereza Kazar Melecka, l'irlandese Lauren Walsh e la
singaporiana Shannon Tan.
Delle altre italiane hanno ottenuto un buon 17° posto con 214 (-2), dando
buoni segnali come la Fanali in ottica Open nazionale, Alessia Nobilio (70
Quanto ad Alessandra Fanali è stata per la terza volta runner up sul LET,
dove ha disputato 77 gare: nel 2024 nel Magical Kenya Ladies Open e nel
2022, da dilettante, proprio nel Ladies Italian Open superata in uno
spareggio a tre dalla svizzera Morgane Metraux.
Alla vincitrice è andato un assegno di 150.000 euro su un montepremi di
*DP WORLD TOUR BMW PGA CHAMPIONSHIP A SPAUN, 6° CELLI, 10 MIGLIOZZI* – Due
azzurri in top ten nel BMW PGA Championship: Filippo Celli, sesto con 274
il primo tra i protagonisti dell'evento e il secondo con un bel recupero a
chiudere. Nel terzo torneo delle Rolex Series del DP World Tour, con la
presenza di tanti campioni, in un finale ricco di emozioni ha prevalso lo
concorrenza con quattro birdie sulle ultime cinque buche per il 67 (-5)
vincente, dopo un bogey iniziale e due birdie.
Sul percorso del Wentworth Club (par 72), a Virginia Water in Inghilterra,
che ospita la gara ininterrottamente dal 1984, Spaun ha lasciato a due
colpi lo spagnolo Manuel Elvira, in vetta dopo tre giri con Celli,
l'inglese Aaron Rai, l'australiano Adam Scott e il nordirlandese Rory
Race to Dubai (ordine di merito), dove ha accorciato le distanze del numero
1 del ranking, l'americano Patrick Reed, costretto al ritiro dopo un turno.
Insieme a Celli, l'olandese Joost Luiten, l'inglese Matt Fitzpatrick e il
neozelandese Ryan Fox e alla pari con Migliozzi, lo svedese Joakim
Lagergren, gli inglesi Andy Sullivan e Matt Wallace e lo scozzese Robert
MacIntyre.
JJ Spaun, 36enne di Los Angeles (California) che gioca sul PGA Tour, si è
imposto per la prima volta sul circuito europeo. Nel suo palmarès tre
successi negli Stati Uniti con un major (US Open, 2025), uno sul PGA Tour
Canada e uno sul Korn Ferry Tour. Per la prodezza ha percepito un assegno
Filippo Celli ha cominciato al settimo posto, passando poi per il secondo e
iniziando il round conclusivo, come detto, al vertice con Elvira. In
difficoltà sulle prime nove buche (due birdie, tre bogey), poi ha avuto il
merito di non disunirsi e ha rimediato a una classifica non consona alla
sua prova con due birdie finali (71, -1). Migliozzi ha realizzato un 67
(-5, sette birdie, due bogey) guadagnato undici posizioni.
Degli altri azzurri sono andati a premio Francesco Laporta, 62° con 284 (72
+8).
*20 settembre 2026*