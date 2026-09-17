(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2026 - Roma, 17 settembre – "Esprimo la mia piena solidarietà al ministro Giuseppe Valditara, destinatario di una lettera minatoria contenente un proiettile. Un gesto gravissimo e inaccettabile, che condanno con assoluta fermezza. Nessuna forma di violenza o di minaccia può essere tollerata in una democrazia. Al ministro Valditara rinnovo la mia vicinanza, con l'auspicio che venga fatta presto piena chiarezza sull'accaduto".
Governo: Rizzetto (FdI): “Piena solidarietà a Valditara, atto intimidatorio inaccettabile
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