Close Menu
Trending
giovedì 17 Settembre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Governo: Rizzetto (FdI): “Piena solidarietà a Valditara, atto intimidatorio inaccettabile

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2026 - Roma, 17 settembre – "Esprimo la mia piena solidarietà al ministro Giuseppe Valditara, destinatario di una lettera minatoria contenente un proiettile. Un gesto gravissimo e inaccettabile, che condanno con assoluta fermezza. Nessuna forma di violenza o di minaccia può essere tollerata in una democrazia. Al ministro Valditara rinnovo la mia vicinanza, con l'auspicio che venga fatta presto piena chiarezza sull'accaduto".

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Politica Interna

Scuola. Piccolotti (Avs): ‘Governo vendicativo, taglia fondi ATA alle Regioni che si sono opposte Quella del Governo Meloni è una destra scorretta e vendicativa. Umbria, Emilia-Romagna, Sardegna e Toscana hanno detto no a una riforma di dimensionamento scolastico che accorpa istituti e impoverisce le comunità locali. Ora pagano il conto: escluse dai 19 milioni per le supplenze ATA. Eppure il dimensionamento è stato fatto lo stesso, con il commissariamento imposto da Roma. Le scuole vengono riorganizzate e poi lasciate senza il personale per reggere il cambiamento. Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs della Commissione Cultura alla Camera. Sconfitti al TAR, si vendicano con i soldi pubblici, sulla pelle di studenti e lavoratori. Le risorse spettano a tutte le scuole, non solo a quelle delle Regioni amiche, conclude Piccolotti. Lo rende noto l’ufficio stampa – Roma, 17 settembre 2026

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl