SOCIAL, BARBERA (PRC): “ODIO E PROVOCAZIONI DIVENTANO CONTENUTI VIRALI. PIATTAFORME E AUTORITA’ INTERVENGANO

PIATTAFORME E AUTORITA' INTERVENGANO"

"Il Corano bruciato dall'influencer vicino a Futuro Nazionale e le

provocazioni di Simone Carabella non possono essere liquidati come semplici

bravate social. Sta emergendo un modello politico e comunicativo preciso:

si colpiscono musulmani, migranti e minoranze, si provoca deliberatamente,

si ottengono visualizzazioni e si trasforma l'odio in notorieta' e

consenso".

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale del Partito

della Rifondazione Comunista.

"Il problema non riguarda soltanto chi produce questi contenuti. Riguarda

anche le piattaforme che li ospitano e li amplificano. E' grave che, di

fronte a segnalazioni di contenuti offensivi o discriminatori, troppo

spesso gli utenti si sentano rispondere che non vi sarebbe alcuna

violazione degli standard della comunita'.

Chiediamo che le autorita' competenti aprano un confronto con le grandi

piattaforme digitali e verifichino come vengono applicate concretamente le

regole contro i contenuti d'odio, anche alla luce della normativa europea.

La liberta' di espressione non e' in discussione. Ma non puo' essere

utilizzata come alibi per costruire sistematicamente campagne provocatorie

e discriminatorie contro persone individuate per religione, origine o

condizione sociale o altri criteri che sono lesivi della dignità umana.

C'e' poi un problema ancora piu' serio: i contenuti piu' divisivi producono

interazioni e quindi valore economico per le piattaforme. Non possiamo

accettare che l'odio diventi un modello di business premiato dagli

algoritmi.

Vannacci si e' dissociato dal gesto del giovane influencer. Bene. Ma non

basta prendere le distanze dal singolo episodio. Chi costruisce una forza

politica deve interrogarsi anche sul linguaggio, sui comportamenti e sul

clima che si sviluppano attorno ad essa. È inaccettabile sdoganare e

normalizzare concetti e fenomeni già condannati dalla storia,

incompatibili con i valori della nostra Costituzione.

Serve un intervento serio e immediato. Quando la provocazione diventa

strategia politica, l'odio diventa traffico e il traffico diventa profitto,

non siamo piu' davanti a un problema di costume. Siamo davanti a un

problema democratico".