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Abruzzo

Controlli sulle attività commerciali nel centro cittadino: sette ispezioni della Polizia locale nelle ultime due settimane, 41 dall’inizio dell’anno

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2026 - nelle ultime due settimane, 41 dall'inizio dell'anno 

Questi risultati si inseriscono in un bilancio ben più ampio dei controlli commerciali in questa zona, condotti con regolarità dalla Polizia Locale durante tutto il 2026: sono state ispezionate complessivamente 41 attività, principalmente gestite da stranieri, tra cui market, macellerie, acconciatori, pubblici esercizi e gastronomie: il bilancio è di 50 violazioni accertate, con altrettante sanzioni amministrative, ed ingenti quantitativi di merce sequestrata. 

L'attività di controllo pianificata dal comandante della Polizia Locale sul quadrilatero centrale ha un approccio multisettoriale: mira cioè a tutelare i cittadini a 360 gradi, portando avanti servizi regolari in materia di anti-degrado, polizia commerciale e ambientale, controlli di polizia stradale e contrasto allo spaccio di stupefacenti.

(AGENPARL)
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