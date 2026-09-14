BASKET IN CARROZZINA, MONDIALE 2026: IMPRESA ITALIA CONTRO GLI USA, ORA L’ARGENTINA NEGLI OTTAVI

(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2026 - L'ARGENTINA NEGLI OTTAVI*
*Gli azzurri chiudono in testa il Girone A del Mondiale di Ottawa superando
i campioni del mondo in carica 66 a 59. Negli ottavi sarà Argentina, come
nel 2018.*
Nella terza giornata del Campionato del Mondo di Ottawa l'Italia della
pallacanestro in carrozzina compie l'impresa e batte i campioni in carica e
campioni paralimpici degli Stati Uniti 66 a 59 al termine di una partita
giocata su altissimi livelli e vinta proprio nell'ultimo quarto, pur se a
lungo comandata nel punteggio per tutti e 40 i minuti dalla squadra di
coach Castellucci.
L'Italia si schiera con il terzo quintetto diverso in tre partite, con i
capitani Papi e Carossino affiancati da Sbuelz, e con Boganelli e Saaid
come esterni. La partenza tuttavia è tutta statunitense, con un 10 a 2 nei
primissimi minuti che lascia presagire una partita tutta in salita. Invece
gli azzurri sono bravi in questa fase a non disunirsi, a continuare a
seguire il piano partita e – con l'inserimento sul parquet di Giaretti e
poi di Raourahi – di rimettersi in partita, rosicchiando punto dopo punto
agli avversari fino al -5 di fine primo quarto.
quando l'Italia concede appena 7 punti al temibile attacco USA, per un
controparziale complessivo da 12 punti che vale il sorpasso e addirittura
il 32 a 25 alla pausa lunga. Il terzo quarto è una battaglia, durante la
quale gli USA non mollano mai la presa, cercando – e in alcuni frangenti
anche riuscendo – a spostare l'inerzia dalla propria parte, togliendo
sicurezze all'attacco italiano con una difesa più aggressiva; ma gli
azzurri non si fanno mai mettere sotto, rispondono colpo su colpo e, anche
grazie ai canestri pesanti di Papi (19 punti con 6/11 per il romano, che
aggiunge anche 7 rimbalzi e 6 assist) e Giaretti (doppia doppia da 18 punti
e 10 assist uscendo dalla panchina) rimangono avanti, anche se solo di un
possesso, all'ultima sirena. Ma oltre le statistiche, c'è il carattere di
una squadra che nel quarto quarto sa ancora reagire, dopo il sorpasso
subìto sul 51-50 a meno di 7 minuti dalla fine: nella lunga volata l'Italia
mette in campo tanta lucidità, fiducia nel piano gara e freddezza in
attacco, con la precisione dai liberi dei vari Carossino, Giaretti e Papi a
scavare il solco decisivo.
"E' stata una vittoria davvero importante, per come è arrivata e per il
valore all'interno del torneo", dice alla sirena coach Castellucci. "Siamo
stati bravi a reagire al parziale iniziale, che in altri momenti ci avrebbe
fatto uscire subito dalla partita, e poi a rimanere concentrati nel momento
della loro reazione nel secondo tempo. Ma nulla è ancora fatto: spesso in
passato abbiamo gioito per vittorie importanti ma non decisive, per poi
rimanere delusi dopo. Anche per questo sono felice di aver visto una
reazione moderata e lucida alla vittoria. Testa a domani".
"E' la mia prima vittoria contro gli Stati Uniti e siamo davvero
soddisfatti", dice Giulio Maria Papi, miglior marcatore tra gli azzurri;
"Ma è soprattutto il percorso che stiamo facendo in questo Mondiale che mi
rende orgoglioso, stiamo crescendo partita dopo partita e ora tutto può
succedere".
E' solo il secondo successo in gare ufficiali nella storia per l'Italia
contro gli USA, dopo quello ottenuto nei Campionati del Mondo di Incheon,
giocata in Corea del Sud l'8 luglio 2014). Ora per gli azzurri l'avversaria
negli ottavi di finale sarà l'Argentina, nella riedizione dell'incrocio che
costò all'allora squadra di Di Giusto l'eliminazione nel Mondiale del 2018.
L'appuntamento è per le 22.45 italiane. Nei quarti, l'eventuale vincente
dello scontro tra Polonia e padroni di casa del Canada.
*USA – ITALIA 59 a 66*
Italia: Papi 19, Giaretti 18, Carossino 11, Boganelli 6, Raourahi 6, Saaid
4, Sbuelz 2.
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