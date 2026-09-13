Bonelli (AVS): «Sbrighiamoci sul programma, noi siamo pronti»

«Le prossime elezioni saranno tra le più importanti della storia della

Repubblica. Dobbiamo costruire un'alleanza democratica, progressista,

ecologista e pacifista capace di battere questa destra, che in questi anni

ha demolito diritti sociali, civili e ambientali. Alleanza Verdi e Sinistra

ha lavorato con responsabilità per costruire questa alleanza e continuerà a

farlo, mettendo al centro il programma e lasciando fuori dispute personali

e discussioni infinite sulle primarie.

La nostra responsabilità non deve però essere scambiata per passività: non

siamo spettatori. AVS ha idee, proposte e una propria forza politica che

vuole mettere al servizio della costruzione dell'alternativa. Vogliamo

discutere di salari, sanità pubblica, giustizia sociale e ambientale, crisi

climatica, costo dell'energia, diritti civili, pace, disarmo e ripristino

del diritto internazionale. A PD, Movimento 5 Stelle e alle altre forze che

vogliono costruire con noi l'alternativa diciamo una cosa semplice:

acceleriamo. Gli italiani ci chiedono di metterci d'accordo e mandare a

casa questa destra. Noi ci siamo da tempo. Sbrighiamoci sul programma:

Alleanza Verdi e Sinistra è pronta a costruire questa svolta ed è

determinata a vincere le prossime elezioni».