Bonelli (AVS): «Sbrighiamoci sul programma, noi siamo pronti»

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2026 - «Le prossime elezioni saranno tra le più importanti della storia della
Repubblica. Dobbiamo costruire un'alleanza democratica, progressista,
ecologista e pacifista capace di battere questa destra, che in questi anni
ha demolito diritti sociali, civili e ambientali. Alleanza Verdi e Sinistra
ha lavorato con responsabilità per costruire questa alleanza e continuerà a
farlo, mettendo al centro il programma e lasciando fuori dispute personali
e discussioni infinite sulle primarie.
La nostra responsabilità non deve però essere scambiata per passività: non
siamo spettatori. AVS ha idee, proposte e una propria forza politica che
vuole mettere al servizio della costruzione dell'alternativa. Vogliamo
discutere di salari, sanità pubblica, giustizia sociale e ambientale, crisi
climatica, costo dell'energia, diritti civili, pace, disarmo e ripristino
del diritto internazionale. A PD, Movimento 5 Stelle e alle altre forze che
vogliono costruire con noi l'alternativa diciamo una cosa semplice:
acceleriamo. Gli italiani ci chiedono di metterci d'accordo e mandare a
casa questa destra. Noi ci siamo da tempo. Sbrighiamoci sul programma:
Alleanza Verdi e Sinistra è pronta a costruire questa svolta ed è
determinata a vincere le prossime elezioni».