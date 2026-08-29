Close Menu
Trending
sabato 29 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

MIGRANTI: BERGAMINI (FI), CEUTA RESTA FUORI CONTROLLO, FALLITA IDEOLOGIA PORTE APERTE

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2026 - "È significativa la scelta del Partido Popular di costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario sulla crisi di Ceuta. C'è evidentemente stato un corto circuito politico e gestionale all'interno del governo Sanchez, e il popolo spagnolo ha tutto il diritto di conoscere la verità su quanto accaduto e sulle eventuali responsabilità. Nell'exclave la situazione continua a essere drammatica. Le continue imboscate contro i militari, il lancio di pietre, i feriti, gli arresti e le violenze sessuali anche contro minorenni dimostrano che la tensione resta altissima e che gli elementi di rischio emersi lo scorso 31 luglio non sono affatto venuti meno. Non bastano, dunque, le maldestre rassicurazioni di Sanchez, riproposte anche in Italia dai suoi portabandiera politici di Pd e soci. La realtà di Ceuta continua a raccontare una situazione di grave instabilità. È necessario che l'Europa guardi a quanto sta accadendo senza ideologie e senza minimizzazioni: sicurezza delle frontiere, controllo dei flussi e tutela dei cittadini devono tornare a essere priorità assolute ovunque in Europa. La sinistra deve rassegnarsi al fallimento dell'ideologia delle 'porte aperte'".

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl