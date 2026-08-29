(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2026 - "Vannacci ha scelto di uscire dalla Lega e poi dalla maggioranza, arrivando a votare per ben nove volte contro la fiducia al governo Meloni. Evidentemente ritiene che Schlein, Conte e Bonelli siano un'alternativa migliore rispetto al governo di centrodestra. È una sua scelta. Noi saremo anche all'antica, ma pensiamo che una coalizione debba avere un programma comune e condividere la stessa visione sul futuro dell'Italia. Non può essere un'accozzaglia di partiti che stanno insieme soltanto contro qualcuno, perché altrimenti saremmo uguali al campo largo".
Governo: Nevi, Vannacci ha scelto di uscire da maggioranza, evidentemente preferisce Schlein, Bonelli e Conte
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