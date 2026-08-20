Palermo: Benigni, non vaccinare i figli significa esporli a rischi gravissimi

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2026 - "La morte a Palermo di una bambina di appena quattro anni, non vaccinata e colpita da una sospetta difterite, colpisce e addolora, ma impone anche una riflessione seria. Saranno gli accertamenti della Procura a chiarire quanto accaduto, ma c'è un punto sul quale bisogna essere molto chiari: la vaccinazione contro la difterite è obbligatoria; scegliere di non vaccinare i propri figli contro malattie prevenibili significa esporli a rischi gravissimi e può mettere in pericolo anche la salute degli altri". Lo dichiara Stefano Benigni, deputato e vicesegretario nazionale di Forza Italia.
"Ogni genitore – prosegue – ha il diritto e il dovere di assumere decisioni nell'interesse dei propri figli, ma questo non può significare ignorare le evidenze scientifiche. I vaccini rappresentano una delle più grandi conquiste della medicina moderna: hanno salvato milioni di vite e reso rare, o sconfitto, malattie che per decenni hanno provocato morti e disabilità.
Per questo è inaccettabile che ancora oggi ci siano esponenti politici che strizzano l'occhio alle teorie no vax per inseguire facili consensi. Su temi così importanti che riguardano la salute, la politica deve stare, con chiarezza, dalla stessa parte: quella della scienza, del progresso, della prevenzione. Basta populismi e basta ambiguità sulle teorie negazioniste prive di qualsiasi fondamento scientifico. Questa è la posizione che Forza Italia ha sempre avuto, e continuerà a sostenere. Quando si parla della vita e della salute, soprattutto di quella dei bambini, la responsabilità deve venire prima di ogni pregiudizio ideologico", conclude.
(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2026 - "La morte a Palermo di una bambina di appena quattro anni, non vaccinata e colpita da una sospetta difterite, colpisce e addolora, ma impone anche una riflessione seria. Saranno gli accertamenti della Procura a chiarire quanto accaduto, ma c'è un punto sul quale bisogna essere molto chiari: la vaccinazione contro la difterite è obbligatoria; scegliere di non vaccinare i propri figli contro malattie prevenibili significa esporli a rischi gravissimi e può mettere in pericolo anche la salute degli altri". Lo dichiara Stefano Benigni, deputato e vicesegretario nazionale di Forza Italia.