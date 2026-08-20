Close Menu
Trending
giovedì 20 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Palermo: Benigni, non vaccinare i figli significa esporli a rischi gravissimi

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2026 - "La morte a Palermo di una bambina di appena quattro anni, non vaccinata e colpita da una sospetta difterite, colpisce e addolora, ma impone anche una riflessione seria. Saranno gli accertamenti della Procura a chiarire quanto accaduto, ma c'è un punto sul quale bisogna essere molto chiari: la vaccinazione contro la difterite è obbligatoria; scegliere di non vaccinare i propri figli contro malattie prevenibili significa esporli a rischi gravissimi e può mettere in pericolo anche la salute degli altri". Lo dichiara Stefano Benigni, deputato e vicesegretario nazionale di Forza Italia.
"Ogni genitore – prosegue – ha il diritto e il dovere di assumere decisioni nell'interesse dei propri figli, ma questo non può significare ignorare le evidenze scientifiche. I vaccini rappresentano una delle più grandi conquiste della medicina moderna: hanno salvato milioni di vite e reso rare, o sconfitto, malattie che per decenni hanno provocato morti e disabilità.
Per questo è inaccettabile che ancora oggi ci siano esponenti politici che strizzano l'occhio alle teorie no vax per inseguire facili consensi. Su temi così importanti che riguardano la salute, la politica deve stare, con chiarezza, dalla stessa parte: quella della scienza, del progresso, della prevenzione. Basta populismi e basta ambiguità sulle teorie negazioniste prive di qualsiasi fondamento scientifico. Questa è la posizione che Forza Italia ha sempre avuto, e continuerà a sostenere. Quando si parla della vita e della salute, soprattutto di quella dei bambini, la responsabilità deve venire prima di ogni pregiudizio ideologico", conclude.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl