Close Menu
Trending
sabato 15 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Salute

Ginecologia, undici interventi ad alta complessità in poco più di un mese al SS. Cosma e Damiano. Introdotta tecnica innovativa mai eseguita prima in Valdinievole

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - In foto il prof. Pasquale Florio

Pescia – Un rilancio strategico della struttura, una crescita dell'attività chirurgica e un'équipe fortemente coesa: sotto la guida del prof. Pasquale Florio , direttore dell'Area di Ginecologia e Ostetricia dell'Asl Toscana centro – Dipartimento Materno Infantile , diretto dal dottor Alberto Mattei – e della SOS del presidio, tra il 15 giugno e il 30 luglio 2026 sono stati eseguiti all'ospedale SS. Cosma e Damiano 11 interventi ad alta complessità per il trattamento del prolasso uterino e vescicale. Interventi mai eseguiti prima in Valdinievole, segnando un'importante accelerazione dell'attività della struttura di Ginecologia.

La SOS di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale SS. Cosma e Damiano, afferente alla SOC di Ginecologia di Pistoia, entrambe dirette dal prof. Florio, ha infatti introdotto un'innovativa tecnica mininvasiva : la sospensione laterale laparoscopica dell'utero e della vescica secondo Dubuisson, procedura effettuata al momento nelle strutture ospedaliere aziendali della Valdinievole e di Pistoia.

Si tratta di una procedura chirurgica d'avanguardia, eseguita in laparoscopica con un approccio minimamente invasivo, che consente di correggere il prolasso dell'utero e della vescica attraverso piccolissime incisioni addominali, ancorando e riposizionando l'utero e la vescica mediante l'impiego di una rete protesica leggera, e quindi salvaguardando l'utero stesso. L'approccio mininvasivo permette di ridurre il trauma chirurgico e favorire un recupero post-operatorio più rapido, con riduzione del dolore, risultati estetici e funzionali favorevoli e tempi di degenza contenuti.

Gli interventi di sospensione laterale laparoscopica secondo Dubuisson ampliano così, in modo significativo, l'offerta chirurgica dedicata al trattamento del prolasso. L'obiettivo è consolidare il presidio come polo per la chirurgia del prolasso uterino e la ricostruzione del pavimento pelvico e di svilupparne la capacità di attrazione anche oltre il territorio della Valdinievole, ampliando progressivamente la gamma di procedure ad alta specializzazione.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl