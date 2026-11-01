(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - Tina Anselmi, dieci anni dalla scomparsa. L’ omaggio della Camera sui social 👉 https://www.facebook.com/share/r/1DL8RJjeR2/
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Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
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