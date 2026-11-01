Tina Anselmi: Presidente Fontana, esempio di impegno per istituzioni e dignità persona

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - “A dieci anni dalla scomparsa di Tina Anselmi, ne ricordiamo la vita, la testimonianza e le opere. Staffetta partigiana, deputata e prima donna ministro della storia d’Italia, seppe tradurre i suoi valori cristiani in un impegno concreto per i diritti delle donne, la dignità del lavoro, i giovani, la sanità e la legalità. Battaglie condotte con coraggio e tenacia, offrendo un apporto prezioso alla crescita civile e sociale del nostro Paese”.
Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.