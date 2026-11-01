Francia, molotov contro la polizia durante le proteste di Halloween: aperta un’indagine per tentato omicidio, oltre 770 arresti

Gravi scontri a Parigi, dove un ordigno incendiario ha colpito un gendarme durante la manifestazione contro il caro vita del 31 ottobre. La Procura indaga per tentato omicidio contro pubblici ufficiali. Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez condanna l’attacco, mentre Marine Le Pen e Bruno Retailleau chiedono sanzioni severe. In tutta la Francia 320.000 manifestanti, 70.000 agenti mobilitati e centinaia di fermati.

La Francia si trova nuovamente al centro di una grave crisi di ordine pubblico dopo gli scontri verificatisi sabato 31 ottobre 2026, durante una giornata di proteste nazionali contro il caro vita coincisa con le celebrazioni di Halloween.

La Procura di Parigi ha aperto domenica 1° novembre un’indagine per tentato omicidio nei confronti di persone depositarie della pubblica autorità, dopo che un ordigno incendiario è stato lanciato contro un gruppo di gendarmi nella zona di Porte de Charenton, nel XII arrondissement della capitale.

L’episodio si è verificato durante le fasi conclusive del corteo, quando gruppi di manifestanti hanno affrontato le forze dell’ordine con lanci di pietre e bombe molotov.

Secondo quanto riportato da RTL, sulla base delle informazioni della Procura di Parigi, l’indagine riguarda il lancio di un ordigno incendiario contro agenti impegnati nel servizio di ordine pubblico.

Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez ha definito l’episodio un tentativo di uccidere un appartenente alle forze di sicurezza.

Il bilancio complessivo della giornata è significativo: secondo il comunicato ufficiale del Ministero dell’Interno francese del 1° novembre, sono state organizzate 291 manifestazioni, con circa 320.000 partecipanti, di cui 70.000 a Parigi.

Tra le proteste e i disordini della notte di Halloween sono state effettuate complessivamente 779 interpellazioni sull’intero territorio nazionale.

Si tratta di un dato aggiornato rispetto alle cifre provvisorie diffuse nella serata di sabato, quando erano stati riportati oltre 560 fermi.

La vicenda ha provocato forti reazioni politiche e riacceso il dibattito sulla gestione delle manifestazioni, sulla sicurezza degli agenti e sui limiti dell’intervento delle forze dell’ordine.

L’attacco a Porte de Charenton: una molotov esplode vicino a un gendarme

L’episodio più grave è avvenuto nella zona di Porte de Charenton, nella parte sudorientale di Parigi, intorno alle 17.

La manifestazione contro il caro vita stava giungendo verso la conclusione quando un gruppo di partecipanti ha iniziato a lanciare oggetti contro il dispositivo di sicurezza.

Secondo la ricostruzione pubblicata da Le Monde il 1° novembre, fino a quel momento il corteo aveva mantenuto un’atmosfera prevalentemente pacifica, caratterizzata anche dalla presenza di partecipanti in costume per Halloween.

La situazione è degenerata quando sono stati rimossi alcuni blocchi di pavimentazione e lanciati proiettili in direzione della polizia.

Successivamente sono state utilizzate bombe molotov.

Un ordigno incendiario è esploso nei pressi di un gendarme mobile, provocando il ferimento dell’agente.

Le autorità hanno riferito che gli ordigni esplosivi e incendiari avevano preso di mira un gruppo di circa quindici tra gendarmi e poliziotti.

L’attacco ha suscitato particolare preoccupazione per il rischio che un’esplosione o il contatto diretto con il liquido incendiario potessero provocare conseguenze molto più gravi.

Il gendarme colpito ha riportato ferite giudicate lievi, ma la natura dell’azione ha indotto gli inquirenti a valutare una qualificazione penale particolarmente severa.

La cronaca in diretta di Le Monde descrive lanci di pietre, l’impiego di lacrimogeni e movimenti contrapposti di manifestanti e agenti tra boulevard Poniatowski e rue des Meuniers.

La violenza, concentrata in una fase relativamente breve della manifestazione, ha portato all’intervento dei reparti antisommossa.

La Procura di Parigi apre un’indagine per tentato omicidio

L’aspetto giudiziario più rilevante è rappresentato dalla decisione della Procura di Parigi di aprire un procedimento per tentato omicidio contro persone depositarie della pubblica autorità.

La qualificazione giuridica riguarda la possibilità che il lancio dell’ordigno incendiario costituisca un attacco intenzionalmente diretto a provocare la morte di uno o più agenti.

Come confermato da RTL il 1° novembre, la Procura ha avviato formalmente le indagini dopo l’aggressione avvenuta nella capitale.

Al momento dell’apertura del fascicolo, non risultavano persone fermate specificamente per il lancio della molotov oggetto dell’indagine.

Questo elemento è importante per distinguere gli arresti effettuati durante la giornata dalle responsabilità relative all’episodio più grave.

Le centinaia di interpellazioni registrate in Francia riguardano infatti una pluralità di comportamenti e circostanze, comprese violenze, danneggiamenti e altri possibili reati.

Non possono essere automaticamente collegate all’attacco contro il gendarme.

Sarà compito degli investigatori ricostruire con precisione la dinamica, identificare chi abbia lanciato l’ordigno e verificare gli elementi necessari per sostenere l’ipotesi accusatoria.

L’apertura di un’indagine per tentato omicidio non equivale a una condanna né dimostra già l’intenzione omicida di una persona identificata.

La responsabilità penale dovrà essere accertata attraverso le procedure previste dalla legge francese.

Laurent Nuñez condanna l’attacco: «Un tentativo di omicidio»

Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez ha reagito con particolare fermezza alle immagini degli scontri.

Durante un punto stampa, il ministro ha descritto il lancio dell’ordigno contro il gendarme come un tentativo di omicidio.

Secondo la cronaca di Le Monde del 31 ottobre, Nuñez ha denunciato aggressioni particolarmente violente commesse da gruppi di diverse centinaia di individui durante le operazioni di dispersione.

Il ministro ha precisato che il gendarme colpito era rimasto ferito lievemente, ma ha sottolineato la gravità dell’attacco e il rischio corso dagli agenti.

Le dichiarazioni riflettono la posizione del governo, che considera necessario distinguere tra le manifestazioni autorizzate e le azioni violente commesse da gruppi intenzionati ad affrontare la polizia.

Nel bilancio ufficiale diffuso il 1° novembre, il Ministero dell’Interno ha condannato gli attacchi rivolti contro poliziotti, gendarmi e vigili del fuoco.

L’esecutivo sostiene che le violenze siano state commesse da persone che non si collocavano nell’ambito della normale attività rivendicativa, ma perseguivano obiettivi di disordine e scontro con le istituzioni.

La posizione governativa non implica tuttavia che tutti i manifestanti abbiano preso parte agli incidenti.

Numerose testimonianze giornalistiche descrivono infatti cortei pacifici e una partecipazione molto ampia di cittadini che protestavano contro le difficoltà economiche.

Il racconto del gendarme ferito: «Una bruciatura immediata e intensa»

Una delle testimonianze più significative è quella del gendarme colpito dall’ordigno incendiario.

Intervistato da RTL dopo gli scontri, il militare ha raccontato di non aver visto arrivare il dispositivo e di aver avvertito improvvisamente una forte sensazione di bruciore nella parte inferiore del corpo.

Secondo la testimonianza, le fiamme sono rimaste attive per un intervallo sufficiente a rendere difficile interrompere immediatamente il contatto con il materiale incendiario.

Il gendarme ha spiegato che anche alcuni colleghi sono stati investiti dalle fiamme e che le protezioni individuali hanno avuto un ruolo importante nel contenere le conseguenze.

In base alle prime informazioni sanitarie, il militare non ha riportato un’incapacità temporanea al lavoro.

La Procura ha comunque avviato una ricognizione complessiva delle lesioni, indicando come possibili conseguenze ustioni di secondo grado e disturbi uditivi, compresi acufeni.

Al momento della comunicazione, gli accertamenti medici erano ancora in corso e il quadro delle lesioni non era definitivo.

La testimonianza evidenzia perché l’episodio venga considerato particolarmente grave dalle autorità: un ordigno incendiario può provocare lesioni importanti anche quando il personale dispone di equipaggiamento protettivo.

Il bilancio dei feriti: i dati di Parigi e quelli nazionali

Le ricostruzioni iniziali hanno parlato di quattro poliziotti e un gendarme feriti a Parigi, alcuni dei quali colpiti da dispositivi incendiari.

È però necessario distinguere questo primo bilancio locale dai dati complessivi comunicati successivamente dal Ministero dell’Interno.

Nel comunicato nazionale del 1° novembre, le autorità hanno indicato 116 appartenenti alle forze dell’ordine feriti durante la giornata di mobilitazione.

Ulteriori 43 feriti sono stati registrati durante gli interventi legati alla notte di Halloween, dopo le ore 21.

Si tratta di cifre riferite a differenti fasce orarie e all’intero territorio francese, non esclusivamente agli scontri di Porte de Charenton.

Il dato dei cinque feriti segnalati a Parigi riguarda invece la dimensione locale degli incidenti.

Per quanto riguarda l’attacco oggetto dell’indagine per tentato omicidio, il numero esatto degli agenti direttamente colpiti e la gravità di tutte le lesioni devono essere stabiliti dagli accertamenti sanitari e giudiziari.

Marine Le Pen e Bruno Retailleau condannano le violenze

L’attacco contro il gendarme ha provocato reazioni immediate nel mondo politico francese.

Marine Le Pen, figura di riferimento del Rassemblement National, ha condannato l’aggressione, chiedendo che i responsabili siano identificati e perseguiti con la massima severità prevista dalla legge.

Ha inoltre espresso sostegno agli agenti impegnati nelle operazioni di ordine pubblico.

Anche Bruno Retailleau, presidente dei Républicains ed ex ministro dell’Interno, ha denunciato l’episodio, condividendo la valutazione secondo cui il lancio dell’ordigno potrebbe configurare un tentativo di omicidio.

Secondo la cronaca di Le Monde del 1° novembre, anche Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, ha chiesto una risposta giudiziaria particolarmente severa contro gli autori del lancio.

Le dichiarazioni mostrano una convergenza nella condanna dell’aggressione da parte di importanti esponenti della destra francese.

Sul piano giudiziario, tuttavia, sarà necessario distinguere la valutazione politica dell’episodio dall’accertamento delle responsabilità individuali.

La Francia mobilita 70.000 agenti per il fine settimana di Halloween

Il governo francese aveva previsto un rischio elevato di disordini già nei giorni precedenti al 31 ottobre.

Durante la conferenza stampa del 29 ottobre, Laurent Nuñez aveva annunciato una mobilitazione straordinaria delle forze di sicurezza.

Secondo il piano ufficiale pubblicato dal Ministero dell’Interno, circa 70.000 tra poliziotti e gendarmi sono stati impiegati in tutto il territorio nazionale.

Il dispositivo comprendeva anche reparti specializzati, tra cui RAID, BRI e GIGN, oltre a droni, elicotteri, unità cinofile e mezzi blindati.

Sono stati predisposti 26 veicoli blindati Centaure e 15 mezzi dotati di cannoni ad acqua.

Le autorità hanno rafforzato i controlli nelle stazioni ferroviarie, sulle principali direttrici stradali e negli accessi alle città.

L’obiettivo dichiarato era impedire l’ingresso di armi e oggetti utilizzabili durante eventuali scontri, consentendo contemporaneamente lo svolgimento dei cortei autorizzati.

Il piano prevedeva anche interventi specifici per la notte di Halloween, quando le manifestazioni diurne avrebbero lasciato spazio a raduni più piccoli e difficili da controllare.

Oltre 40.000 controlli preventivi in tutta la Francia

Un altro elemento significativo della strategia di sicurezza riguarda l’intensità dei controlli preventivi.

Il Ministero dell’Interno ha confermato che il 31 ottobre sono stati effettuati 40.000 controlli su tutto il territorio nazionale.

Le verifiche hanno riguardato soprattutto gli spostamenti verso le città interessate dalle manifestazioni.

Secondo il bilancio ufficiale del governo, i controlli avevano l’obiettivo di intercettare oggetti potenzialmente utilizzabili come armi e impedire la presenza di materiali pericolosi nelle aree dei cortei.

Le autorità hanno inoltre rafforzato la protezione dei centri commerciali e delle zone urbane considerate maggiormente esposte a danneggiamenti.

La strategia è stata organizzata in due fasi.

Durante il giorno, i reparti hanno principalmente accompagnato e controllato le manifestazioni autorizzate.

Dopo le ore 20, il dispositivo è stato riorganizzato per affrontare gruppi più piccoli, individuati dalle autorità come possibili responsabili di saccheggi, incendi e attacchi contro la polizia.

Il Ministero ha sostenuto che questo cambiamento operativo abbia contribuito a evitare incidenti di maggiore gravità durante la seconda parte della notte.

Dal 17 al 31 ottobre: tre fine settimana consecutivi di proteste

La mobilitazione del 31 ottobre rappresenta il terzo appuntamento nazionale consecutivo contro il caro vita.

Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno, il 17 ottobre erano state registrate 441 manifestazioni con circa 550.000 partecipanti.

Il 24 ottobre le iniziative erano state 289, con 410.000 partecipanti.

Sabato 31 ottobre sono state invece censite 291 manifestazioni, con 320.000 partecipanti.

Partecipazione alle proteste secondo il Ministero dell’Interno

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Fonte: Ministero dell’Interno francese, comunicato del 1° novembre 2026.

I dati ufficiali mostrano una diminuzione della partecipazione del 22% rispetto al 24 ottobre e del 42% rispetto al 17 ottobre.

Il calo numerico non significa necessariamente che il malcontento sociale sia scomparso.

Le mobilitazioni continuano a coinvolgere studenti, lavoratori, organizzazioni sindacali e cittadini preoccupati per il costo della vita e le condizioni economiche.

La maggior parte delle manifestazioni si è svolta senza gravi incidenti, come documentato dai giornalisti di Le Monde presenti in diverse città.

Gli scontri si sono concentrati soprattutto nelle fasi finali di alcuni cortei e durante raduni successivi.

Bordeaux, Tolosa e Marsiglia: tensioni anche fuori Parigi

La capitale non è stata l’unica città interessata da episodi di tensione.

Il Ministero dell’Interno ha segnalato tentativi di raggiungere i centri urbani da parte di gruppi considerati violenti in diverse località.

Tra le città citate nelle ricostruzioni figurano Bordeaux, Tolosa e Marsiglia.

Secondo la cronaca nazionale di Le Monde, anche a Grenoble si sono verificati scontri durante le operazioni di dispersione.

A Marsiglia, una manifestazione inizialmente pacifica è stata seguita da tensioni che hanno portato all’impiego di lacrimogeni e dispositivi di dispersione.

Il quadro nazionale appare quindi articolato.

Accanto a grandi cortei pacifici sono stati registrati episodi di violenza che hanno richiesto interventi delle forze dell’ordine.

Le autorità attribuiscono una parte di questi incidenti a gruppi provenienti dall’ultrasinistra e da ambienti dell’estrema sinistra radicale.

Tale attribuzione è riportata nel comunicato del Ministero dell’Interno, ma non consente di stabilire automaticamente l’appartenenza politica di ogni persona coinvolta.

In particolare, l’identità e l’eventuale affiliazione del responsabile del lancio della molotov a Porte de Charenton non risultavano ancora accertate.

Halloween tra incendi, danneggiamenti e arresti: il bilancio definitivo delle autorità

La notte di Halloween ha rappresentato un secondo momento di criticità dopo le manifestazioni diurne.

Secondo il bilancio diffuso dal Ministero dell’Interno il 1° novembre, dopo le ore 21 sono state effettuate 214 interpellazioni legate agli episodi della serata.

Nel complesso, la giornata e la notte hanno fatto registrare 779 interpellazioni.

Interpellazioni complessive

779

Interventi per incendi

515

Attività commerciali danneggiate

36

Attività commerciali saccheggiate

3

Fonte: Ministero dell’Interno francese, dati comunicati il 1° novembre 2026. Le interpellazioni non equivalgono a condanne.

Il Ministero ha evidenziato che, nonostante le violenze e i numerosi interventi, la seconda parte della notte non ha fatto registrare incidenti maggiori paragonabili a quelli verificatisi in precedenti fine settimana.

Il confronto con il 2025 e il 2024 mostra comunque un aumento delle interpellazioni specificamente legate alla notte di Halloween.

Anche il numero degli appartenenti alle forze dell’ordine feriti durante le operazioni serali risulta superiore a quello registrato nei due anni precedenti.

Questi dati indicano che le celebrazioni si sono svolte in un contesto di elevata tensione, aggravato dalla concomitanza con una mobilitazione sociale nazionale.

Il confronto politico sulla sicurezza e sulla libertà di manifestare

Gli incidenti hanno riaperto il dibattito francese sull’equilibrio tra sicurezza pubblica e diritto di protesta.

Il governo sostiene che il dispiegamento straordinario di poliziotti e gendarmi abbia consentito alle manifestazioni autorizzate di svolgersi, impedendo contemporaneamente a gruppi violenti di raggiungere alcuni centri cittadini.

Nel comunicato del 1° novembre, il Ministero dell’Interno ha rivendicato l’efficacia del dispositivo di sicurezza nel contenere i danneggiamenti.

La giornata ha però evidenziato anche le difficoltà delle operazioni di ordine pubblico.

La presenza di grandi cortei impone alle autorità di distinguere le persone impegnate in manifestazioni pacifiche da coloro che compiono aggressioni o atti di vandalismo.

L’impiego di lacrimogeni, cariche e mezzi antisommossa deve inoltre rispettare i criteri di necessità e proporzionalità previsti dalla normativa.

Le testimonianze raccolte da Le Monde durante la mobilitazione mostrano come molti partecipanti abbiano cercato di manifestare pacificamente nonostante la presenza di un consistente dispositivo di sicurezza.

Questo elemento è importante per evitare che gli episodi violenti oscurino completamente le ragioni delle proteste.

Il malcontento sociale non si ferma: nuove mobilitazioni previste per il 5 novembre

La protesta del 31 ottobre non rappresenta la conclusione del ciclo di mobilitazioni francesi.

Le organizzazioni sindacali e studentesche hanno annunciato nuove iniziative, culminanti nella giornata di sciopero e manifestazioni prevista per giovedì 5 novembre.

Secondo quanto riportato da Le Monde, diverse organizzazioni studentesche hanno lanciato appelli alla mobilitazione e al blocco degli istituti scolastici.

Tra le principali richieste figurano interventi contro il caro vita, migliori condizioni di studio e lavoro e risposte concrete alle difficoltà economiche.

La prosecuzione delle mobilitazioni dimostra che gli episodi di violenza non esauriscono le ragioni del malcontento.

Il governo si trova quindi davanti a due questioni distinte ma collegate: garantire l’ordine pubblico e affrontare le rivendicazioni sociali che hanno portato centinaia di migliaia di persone nelle strade.

La risposta delle istituzioni nei prossimi giorni sarà importante per valutare se la tensione potrà diminuire oppure se si verificheranno nuovi incidenti.

Le indagini sul tentato omicidio: quali saranno i prossimi passaggi?

L’inchiesta avviata dalla Procura di Parigi dovrà chiarire diversi aspetti dell’attacco di Porte de Charenton.

Il primo riguarda l’identificazione dell’autore materiale del lancio della molotov.

Il secondo concerne le circostanze dell’aggressione, comprese la posizione degli agenti, la traiettoria dell’ordigno e gli effetti prodotti dall’esplosione.

Il terzo riguarda l’eventuale coinvolgimento di altre persone nella preparazione o nell’esecuzione dell’azione.

Gli investigatori potranno valutare le registrazioni disponibili, raccogliere testimonianze e acquisire gli accertamenti tecnici e sanitari necessari.

La qualificazione del tentato omicidio richiederà particolare attenzione all’elemento intenzionale, cioè alla possibilità di dimostrare che la condotta fosse diretta a provocare la morte.

La gravità del gesto e la pericolosità dell’ordigno sono elementi importanti, ma la loro valutazione definitiva spetta all’autorità giudiziaria.

Secondo le informazioni comunicate dalla Procura a RTL, al momento dell’apertura delle indagini non risultavano ancora persone fermate per l’episodio specifico.

L’identificazione degli eventuali responsabili rappresenta pertanto una delle principali priorità investigative.

Una Francia segnata da tensioni sociali e nuove sfide per l’ordine pubblico

Gli avvenimenti del 31 ottobre mostrano la complessità della situazione francese.

Da una parte, centinaia di migliaia di persone continuano a mobilitarsi per ragioni economiche e sociali.

Dall’altra, gruppi violenti hanno trasformato alcuni momenti delle manifestazioni in scontri con le forze dell’ordine, utilizzando pietre, ordigni incendiari e altri oggetti pericolosi.

L’attacco contro il gendarme a Porte de Charenton costituisce l’episodio giudiziariamente più grave della giornata, tanto da aver determinato l’apertura di un’indagine per tentato omicidio.

La mobilitazione straordinaria di 70.000 agenti e le 779 interpellazioni complessive indicano la portata dell’impegno richiesto alle autorità.

Al tempo stesso, la diminuzione del numero dei manifestanti rispetto ai due fine settimana precedenti mostra un’evoluzione della partecipazione che non coincide necessariamente con la scomparsa del malcontento.

Le prossime manifestazioni rappresenteranno un nuovo banco di prova per il governo, le organizzazioni sindacali e le forze di sicurezza.

Conclusione: la Francia attende risposte dopo l’attacco alla polizia

La decisione della Procura di Parigi di aprire un’indagine per tentato omicidio segna un passaggio importante nella risposta giudiziaria alle violenze del 31 ottobre.

L’attacco contro un gendarme a Porte de Charenton, avvenuto durante le fasi finali di una manifestazione contro il caro vita, ha provocato una forte reazione delle autorità e del mondo politico.

Le dichiarazioni di Laurent Nuñez, Marine Le Pen, Bruno Retailleau e Jordan Bardella evidenziano la gravità attribuita all’episodio.

Resta però essenziale attendere i risultati delle indagini prima di attribuire responsabilità penali individuali o affiliazioni politiche non ancora accertate.

Il bilancio del fine settimana è significativo: 320.000 manifestanti, 70.000 agenti mobilitati, 779 interpellazioni e un’indagine per tentato omicidio che pone nuovamente al centro il tema della sicurezza degli appartenenti alle forze dell’ordine.

La Francia dovrà ora affrontare una duplice sfida: perseguire i responsabili degli atti violenti attraverso le garanzie previste dalla legge e garantire che i cittadini possano continuare a esercitare pacificamente il diritto di manifestare.

Con una nuova giornata nazionale di mobilitazione prevista per il 5 novembre, la tensione sociale rimane una questione centrale per il governo e per il futuro del confronto politico francese.