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Trentino Alto Adige

Gennaccaro: “No ad ammiccamenti all’estremismo di destra: chi siede in Consiglio ha giurato sulla Costituzione

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Consiglio

Il presidente del Consiglio provinciale Angelo Gennaccaro sottolinea come quanto viene propagato e comunicato in certi ambienti che si richiamano al nazismo "non è compatibile con i valori democratici contenuti nella Costituzione",  e invita chi è eletto in Consiglio a mantenere un comportamento esemplare anche fuori dall'aula. I recenti eventi che hanno visto un consigliere provinciale avvicinarsi a gruppi di estrema destra e condividerne le posizioni hanno turbato non solo l'opinione pubblica, ma anche il presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano Angelo Gennaccaro. "Quanto viene propagato e comunicato in certi ambienti che si richiamano a nazismo e razzismo non è compatibile con i valori democratici contenuti nella nostra Costituzione, alla quale tutti i consiglieri e le consigliere provinciali hanno giurato fedeltà, al momento di assumere la carica", chiarisce il presidente: "Questo giuramento ci vincola ai valori democratici e antifascisti contenuti nel testo costituzionale, cui si richiama anche lo Statuto di autonomia". "Non deve essere lasciato spazio ad ammiccamenti verso l'estremismo di qualsiasi natura e posizione politica, né all'esaltazione di ideologie che ci riportano indietro nella storia, ovvero ai tempi bui dell'italianizzazione forzata, delle opzioni, del secondo conflitto mondiale", sottolinea il presidente: "Il prossimo anniversario – il 5 settembre – degli 80 anni dello storico Accordo Degasperi Gruber, che fu il modo in cui due grandi statisti riuscirono a ricomporre i danni fatti dalla dittatura nazifascista, deve indurre a riflettere sulla gravità di rivangare certe ideologie".Infine, il presidente Gennaccaro richiama consiglieri e consigliere a un comportamento esemplare anche fuori dall'aula: "Il nostro deve essere un esempio di correttezza e di rispetto dei principi democratici e costituzionali che da decenni garantiscono la pacifica convivenza in questa provincia. Non dimentichiamolo". MC

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Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

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