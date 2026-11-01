ASL Lecce: Oncologico del Vito Fazzi, precisazioni sul funzionamento della TAC

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - In riferimento alla nota diffusa dal consigliere regionale Paolo Pagliaro in merito a un presunto guasto della TAC e al rinvio di esami diagnostici presso l'Oncologico dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, ASL Lecce, sulla base delle informazioni acquisite dal direttore della Radiologia, precisa quanto segue:
Le apparecchiature TAC sono tutte regolarmente funzionanti e non si sono verificati guasti negli ultimi giorni.
La temporanea interruzione dell'attività ha riguardato, invece, la Risonanza Magnetica, rimasta ferma per alcuni giorni (da sabato a martedì scorso).
Tutti gli appuntamenti interessati sono stati riprogrammati nell'arco di circa dieci giorni, con comunicazione ai pazienti coinvolti.
È stata inoltre organizzata una seduta straordinaria di Risonanza Magnetica per recuperare le prestazioni rinviate.