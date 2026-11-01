Agenzia nr. 1941 – Borraccino (PD): “I Riti della Settimana Santa di Pulsano iscritti nell’Inventario Regionale del Patrimonio Culturale Immateriale

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - "Con la Determinazione Dirigenziale n. 420 del 27 ottobre 2026, la Regione Puglia ha ufficialmente iscritto i nostri «Riti della Settimana Santa» nell'Inventario Regionale del Patrimonio Culturale Immateriale.
Da Consigliere Regionale, ma prima ancora da pulsanese e da orgoglioso confratello del Carmine, accolgo questa notizia con un sentimento di profonda commozione ed enorme orgoglio.
Questo traguardo non è solo un atto formale, ma la consacrazione di una tradizione secolare che vive nei cuori di ciascuno di noi. Dal cammino lento e devoto dei Perdoni alla solennità dei Sacri Misteri del Venerdì Santo, la nostra Settimana Santa racconta chi siamo, le nostre radici e il nostro senso di comunità.