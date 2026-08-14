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Puglia

Agenzia nr. 1836 – Sicurezza e controlli, Rutigliano: “Grazie al prefetto Anania per la tempestiva risposta alle istanze del territorio

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - "Desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento al Prefetto di Barletta-Andria-Trani, Flavia Anania, per la sensibilità, la disponibilità e soprattutto la tempestività dimostrate in queste ore, dando seguito alle esigenze rappresentate dal territorio in un momento delicato per Bisceglie e per l'intera provincia Bat.

La mia iniziativa nasce da quanto abbiamo purtroppo constatato all'indomani della notte di San Lorenzo sulle spiagge di Bisceglie, dove si sono registrati episodi di abbandono incontrollato di rifiuti, bivacchi e comportamenti poco rispettosi degli spazi pubblici e del nostro patrimonio costiero.

Di fronte al rischio concreto che situazioni analoghe possano ripetersi, o addirittura intensificarsi, nelle giornate e nelle notti di Ferragosto, ho ritenuto necessario intervenire immediatamente, inviando una nota alla Prefettura e alle autorità competenti per rappresentare la situazione e sollecitare un rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo sulle spiagge, nelle aree costiere e nelle zone adiacenti.

(AGENPARL)
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