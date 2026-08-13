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Politica Interna

Schengen, Bonelli: Piantedosi e Meloni usano confini per propaganda, dati Frontex li smentiscono

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Europa Verde - Verdi

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - Frontex li smentiscono

«I dati ufficiali di Frontex smentiscono la propaganda del Governo Meloni.
Nel primo semestre del 2026 la rotta del Mediterraneo orientale, che
interessa soprattutto la Grecia, è stata la più attiva con oltre 16.600
attraversamenti irregolari rilevati; segue il Mediterraneo centrale verso
l'Italia con circa 14.300 e poi il Mediterraneo occidentale verso la Spagna
con circa 7.900.

Se il criterio di Meloni e Piantedosi è davvero la pressione migratoria,
perché sospendere Schengen proprio con la Spagna? Perché non con la Grecia?
E perché trasformare uno strumento fondamentale della libera circolazione
europea in un'arma di propaganda contro un governo politicamente
avversario? Piantedosi si conferma uno dei peggiori ministri dell'Interno
della storia. Invece di governare un fenomeno complesso, continua a usarlo
per costruire paura e consenso elettorale.

Il problema vero che il Governo dovrebbe affrontare è un altro: rendere
legali e sicuri i flussi migratori. Serve abolire la Bossi-Fini, una legge
che rende di fatto quasi impossibile entrare regolarmente in Italia per
cercare lavoro e che alimenta irregolarità e sfruttamento. La risposta non
è chiudere Schengen e inventare nemici in Europa, ma creare canali legali
di ingresso, governare i flussi e garantire sicurezza e diritti».

(AGENPARL)
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