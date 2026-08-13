Schengen, Bonelli: Piantedosi e Meloni usano confini per propaganda, dati Frontex li smentiscono

Frontex li smentiscono

«I dati ufficiali di Frontex smentiscono la propaganda del Governo Meloni.

Nel primo semestre del 2026 la rotta del Mediterraneo orientale, che

interessa soprattutto la Grecia, è stata la più attiva con oltre 16.600

attraversamenti irregolari rilevati; segue il Mediterraneo centrale verso

l'Italia con circa 14.300 e poi il Mediterraneo occidentale verso la Spagna

con circa 7.900.

Se il criterio di Meloni e Piantedosi è davvero la pressione migratoria,

perché sospendere Schengen proprio con la Spagna? Perché non con la Grecia?

E perché trasformare uno strumento fondamentale della libera circolazione

europea in un'arma di propaganda contro un governo politicamente

avversario? Piantedosi si conferma uno dei peggiori ministri dell'Interno

della storia. Invece di governare un fenomeno complesso, continua a usarlo

per costruire paura e consenso elettorale.

Il problema vero che il Governo dovrebbe affrontare è un altro: rendere

legali e sicuri i flussi migratori. Serve abolire la Bossi-Fini, una legge

che rende di fatto quasi impossibile entrare regolarmente in Italia per

cercare lavoro e che alimenta irregolarità e sfruttamento. La risposta non

è chiudere Schengen e inventare nemici in Europa, ma creare canali legali

di ingresso, governare i flussi e garantire sicurezza e diritti».