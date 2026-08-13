COMUNICATO STAMPA – Forza Italia Marche, da Pesaro lanciata campagna anti burocrazia. Aderisce al partito Davide Dellonti, Sindaco di San Lorenzo in Campo

Gentilissimi,

si prega di prendere visione del comunicato stampa di seguito riportato:

Forza Italia Marche ha lanciato la sua campagna anti burocrazia pianificando le prossime strategie politiche che vedranno il partito impegnato sul territorio al fianco di cittadini e imprese con l'obiettivo di allargare la sua base, coinvolgendo amministratori e sindaci. Da Pesaro Urbino è arrivata un'adesione importante: quella di Davide Dellonti, Sindaco di San Lorenzo in Campo che ha annunciato il suo ingresso in Forza Italia.

"Diamo il benvenuto al Sindaco Davide Dellonti che ha deciso di entrare a far parte della nostra famiglia azzurra", ha dichiarato il Segretario Regionale di Forza Italia Marche, Francesco Battistoni . "Siamo qui per presentare Davide ma anche per pianificare alcune strategie da mettere in campo per farci trovare pronti alle prossime elezioni nazionali partendo dalla lotta alla burocrazia. Il Segretario Tajani – ha continuato Battistoni – ha lanciato questa sfida e noi con i nostri amministratori e sindaci vogliamo essere pronti. Abbiamo aperto una mail ufficiale per la lotta alla burocrazia – – dedicata ai cittadini proprio per favorire un contatto diretto, di fiducia e di ascolto. Da Pesaro – ha concluso – parte la nostra missione che ci vedrà tutti impegnati sia a livello nazionale che locale. Avere oggi qui presente il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, 3 sindaci su 3, i nostri consiglieri e amministratori dimostra la grande coesione che accompagna il nostro percorso e ribadisce ancora una volta la volontà comune di camminare insieme a livello nazionale, regionale e comunale".

"Ringrazio il Segretario Battistoni per avermi accolto in Forza Italia" ha commentato il sindaco Davide Dellonti . "La mia è una adesione convinta al progetto di Forza Italia che punta sulla valorizzazione dei territori e sull'ascolto delle esigenze di tutti. Avere referenti istituzionali nazionali e regionali ai quali rivolgersi – ha aggiunto – è fondamentale perché per noi amministratori significa avere un punto di riferimento prezioso per rappresentare le istanze dei territori e dei cittadini".

Jessica Marcozzi , Vice Segretaria Regionale vicaria di Forza Italia Marche ha ricordato come "ci sia una linea comune e una interlocuzione diretta in Forza Italia a tutti i livelli: nazionale, regionale, comunale, fra consiglieri, fra sindaci e amministratori. Questo legame sta dando i suoi frutti. Oggi – ha aggiunto – la semplificazione è un tema decisivo. Fondamentale per chi amministra e Forza Italia è un partito che sa stare vicino agli amministratori, sa capire le esigenze dei territori e sa dare risposte concrete che ci premiamo come squadra e che ci fanno apprezzare dai cittadini".

Elia Rossi , Commissario Provinciale azzurro Pesaro Urbino ha parlato di "momento storico del partito. Una Provincia che sta crescendo e che è tornata protagonista grazie a Forza Italia e ai suoi tanti amministratori. Significa saper parlare ai cittadini portando avanti battaglie rivolte alle esigenze delle comunità come la lotta alla burocrazia. La campagna che lanciamo oggi – ha proseguito – va nella direzione che come Forza Italia Pesaro stiamo portando avanti a livello provinciale sulla Tari. Forza Italia è proiettata nella Provincia di Pesaro Urbino a diventare sempre più un punto di riferimento e siamo impegnati a portare a casa risultati concreti per il bene dei cittadini e dei territori".

Il Vice Segretario Regionale Forza Italia Marche Federico Talè parlando della campagna contro la burocrazia ha sottolineato che "chi amministra sa cosa significa avere a che fare con la burocrazia. Un gap che inevitabilmente ricade sui cittadini e sulle opere stesse che i sindaci vogliono realizzare per i propri territori. Il messaggio di oggi è potente e sono grato a Forza Italia per essere un partito sempre vicino alle persone".

Di forte radicamento sul territorio invece ha parlato Antonio Bartolomei , Segretario Comunale Forza Italia Pesaro che ha ribadito come "Forza Italia con la sua visione moderata e civica portata avanti dal Segretario Nazionale Tajani e dal Segretario Regionale Battistoni sta diventando sempre più attrattiva verso i tanti cittadini che chiedono cambiamenti. Dopo quasi 80 anni di governo della sinistra a Pesaro, Forza Italia e il centrodestra possono vincere".

A margine della conferenza stampa il Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani ha chiamato il sindaco Davide Dellonti per complimentarsi per il lavoro svolto sul territorio e per dargli il suo personale benvenuto nella famiglia azzurra.