Cortei: Gianassi (Pd), da Nordio parole aberranti

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - "Quelle di Nordio sono parole aberranti. Ogni giorno un ministro del governo sembra voler raggiungere un livello più basso di quello raggiunto da un proprio collega il giorno prima. Il ministro della Giustizia c'è riuscito. Si era presentato al governo del Paese quattro anni fa dicendo che carcere e nuovi reati erano una ricetta storicamente fallimentare e dopo centinaia di interventi che hanno stuprato il codice penale oggi evoca massicci arresti di giovani, nuove prigioni ad hoc e, addirittura, ragazzi negli istituti di pena in cui ci sono gli adulti. Dove andremo a finire di questo passo? Invece di mettere in carcere ragazzi di 14 anni il Governo, da un lato, assicuri l'ordine pubblico che è una sua responsabilità e, dall'altro, metta in campo politiche a sostegno dei giovani. Perché in quattro anni abbiamo visto solo pacchetti Sicurezza che sono falliti uno dopo l'altro. E di fatto lo riconoscono anche loro se, ancora una volta, arrivano ad approvarne sempre uno nuovo che fallirà come hanno fallito i precedenti".
Roma, 22 ottobre 2026