AGENDA CAMERA DI OGGI, VENERDÌ 23 OTTOBRE

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - AULA
📌 10 – Interpellanze urgenti
EVENTI
📌 10 – Sala della Regina – Art profit. Dalla tutela nasce sviluppo. Dalla cultura nasce valore. Saluto della segretaria di Presidenza Patriarca. Diretta webtv
📌 10 – Sala Matteotti – Presentazione del libro “L’anima della democrazia: parole chiave della Costituzione” di A. Pileggi. Ciani
📌 16 – Sala della Regina – Presentazione del libro “Riformismo, libertà, diritti” di M. Casalinuovo. Associazione degli ex parlamentari della Repubblica
📌 17.30 – Aula dei Gruppi – Proiezione cortometraggio “La mancanza” di Lina Sastri. FdI
CONFERENZE
📌 11.30 – Simone Billi. Borse di studio Italawyers
📌 13 – Riccardo Magi. Presentazione rapporto Moressa sull’economia dell’immigrazione